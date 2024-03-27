https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-israil-genelkurmay-baskanindan-netanyahu-yorumu-ulkeyi-kotuden-daha-kotuye-goturuyor-1082109047.html

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu yorumu: ‘Ülkeyi kötüden daha kötüye götürüyor’

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu yorumu: ‘Ülkeyi kötüden daha kötüye götürüyor’

Sputnik Türkiye

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, 7 Ekim'de Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sorumluluk almaktan... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T15:35+0300

2024-03-27T15:35+0300

2024-03-27T15:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

tel aviv

israil genelkurmay başkanlığı

hamas

ortadoğu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080254741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b6bf050853440e55d675759a0e0e75f.jpg

İsrail’de Kanal 13'te katıldığı bir televizyon programında, Başbakan Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştiren Halutz, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılara ilişkin sorumluluğu üzerine almayı reddetmesine işaret ederken, “Netanyahu sorumlu. Ben başka bir ülkede böyle bir olayın ardından en yüksek kuleye atlayıp aşağı atlamayacak bir lider tanımıyorum. Netanyahu sorumluluğu almak istemiyor. Onun takviminde 7 Ekim yok. 6 Ekim var, 8 Ekim'de de savaşa başladı. Ama o savaşmıyor, bizi kötüden daha kötüye götürüyor" ifadelerini kullandı.Eski Genelkurmay Başkanı Halutz, Netanyahu hükümetinin 2023 başında düğmeye bastığı, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelere tepki gösteren protesto hareketinde yer almıştı.İsrail'de, ülke tarihinin ‘en sağcı hükümetine’ daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor.Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 20 binden fazlası kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla insan yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam etti.İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridinde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240327/donald-trumptan-israil-aciklamasi-gazzedeki-savasi-bitirmeliler-1082091798.html

israil

gazze

gazze şeridi

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, tel aviv, israil genelkurmay başkanlığı, hamas, ortadoğu, doğu akdeniz, filistin sorunu, soykırım