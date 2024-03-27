https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-israil-genelkurmay-baskanindan-netanyahu-yorumu-ulkeyi-kotuden-daha-kotuye-goturuyor-1082109047.html
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu yorumu: ‘Ülkeyi kötüden daha kötüye götürüyor’
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu yorumu: ‘Ülkeyi kötüden daha kötüye götürüyor’
Sputnik Türkiye
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, 7 Ekim'de Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sorumluluk almaktan... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T15:35+0300
2024-03-27T15:35+0300
2024-03-27T15:35+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail’de Kanal 13'te katıldığı bir televizyon programında, Başbakan Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştiren Halutz, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılara ilişkin sorumluluğu üzerine almayı reddetmesine işaret ederken, “Netanyahu sorumlu. Ben başka bir ülkede böyle bir olayın ardından en yüksek kuleye atlayıp aşağı atlamayacak bir lider tanımıyorum. Netanyahu sorumluluğu almak istemiyor. Onun takviminde 7 Ekim yok. 6 Ekim var, 8 Ekim'de de savaşa başladı. Ama o savaşmıyor, bizi kötüden daha kötüye götürüyor" ifadelerini kullandı.Eski Genelkurmay Başkanı Halutz, Netanyahu hükümetinin 2023 başında düğmeye bastığı, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelere tepki gösteren protesto hareketinde yer almıştı.İsrail'de, ülke tarihinin ‘en sağcı hükümetine’ daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor.Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 20 binden fazlası kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla insan yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam etti.İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridinde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/donald-trumptan-israil-aciklamasi-gazzedeki-savasi-bitirmeliler-1082091798.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, tel aviv, israil genelkurmay başkanlığı, hamas, ortadoğu, doğu akdeniz, filistin sorunu, soykırım
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, tel aviv, israil genelkurmay başkanlığı, hamas, ortadoğu, doğu akdeniz, filistin sorunu, soykırım
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu yorumu: ‘Ülkeyi kötüden daha kötüye götürüyor’
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, 7 Ekim'de Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sorumluluk almaktan kaçındığını vurgularken, ülkeyi ‘kötüden daha kötüye götürdüğünün’ altını çizdi.
İsrail’de Kanal 13'te katıldığı bir televizyon programında, Başbakan Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştiren Halutz, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılara ilişkin sorumluluğu üzerine almayı reddetmesine işaret ederken, “Netanyahu sorumlu. Ben başka bir ülkede böyle bir olayın ardından en yüksek kuleye atlayıp aşağı atlamayacak bir lider tanımıyorum. Netanyahu sorumluluğu almak istemiyor. Onun takviminde 7 Ekim yok. 6 Ekim var, 8 Ekim'de de savaşa başladı. Ama o savaşmıyor, bizi kötüden daha kötüye götürüyor" ifadelerini kullandı.
Eski Genelkurmay Başkanı Halutz, Netanyahu hükümetinin 2023 başında düğmeye bastığı, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelere tepki gösteren protesto hareketinde yer almıştı.
İsrail'de, ülke tarihinin ‘en sağcı hükümetine’ daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor.
Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 20 binden fazlası kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla insan yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam etti.
İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridinde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.