https://sputniknews.com.tr/20240327/donald-trumptan-israil-aciklamasi-gazzedeki-savasi-bitirmeliler-1082091798.html

Donald Trump'tan İsrail açıklaması: 'Gazze'deki savaşı bitirmeliler'

Donald Trump'tan İsrail açıklaması: 'Gazze'deki savaşı bitirmeliler'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump bombalanan binaların görüntülerinin dünyayı Başbakan Netanyahu'nun savaşına karşı çevirdiğini belirterek İsrail'in 'büyük hata'... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T12:24+0300

2024-03-27T12:24+0300

2024-03-27T12:24+0300

israil- filistin çatışması

donald trump

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 'destek kaybettiği' ve itibarı daha fazla zarar görmeden Gazze'deki savaşını 'bitirmesi' gerektiği konusunda açıklamada bulundu. Israel Hayom gazetesine verdiği ve bir kısmı yayımlanan röportajda Trump, Ekim ayında İsrail'in Hamas tarafından saldırıya uğradığı gibi ABD'nin de saldırıya uğraması halinde İsrail gibi davranacağını not düşerek, "Sadece bir aptal bunu yapmazdı" diye ekledi.Trump açıklamasında İsrail'in Gazze'de sivillerin evlerini toptan yıkmasını 'çok büyük bir hata' olarak nitelendirerek, "Bu dünya için çok kötü bir tablo. Dünya bunu görüyor. Her gece binaların insanların üzerine yıkılmasını izliyorum" dedi.Trump, Beyaz Saray'daki görevi sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve kendisini 'tarihin en İsrail yanlısı ABD başkanı' olarak tanımlıyordu. Netanyahu'nun isteği üzerine İran'a yaptırımlar uygulayan Trump, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ni Batı Kudüs'e taşımış ve İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan'la ilişkilerini normalleştirmesini sağlayan' Abraham Anlaşmaları'na aracılık etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/trumptan-israile-gazze-mesaji-sorunu-bitirmek-zorundasiniz-1081431392.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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donald trump, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu