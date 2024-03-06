https://sputniknews.com.tr/20240306/trumptan-israile-gazze-mesaji-sorunu-bitirmek-zorundasiniz-1081431392.html
Trump'tan İsrail'e Gazze mesajı: ‘Sorunu bitirmek zorundasınız’
Trump'tan İsrail'e Gazze mesajı: ‘Sorunu bitirmek zorundasınız’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail tarafında olup olmadığına ilişkin soruya İsrail yönetimine hitap ederek verdiği yanıtında, “Gazze'deki sorunu bitirmek... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:21+0300
2024-03-06T11:21+0300
2024-03-06T11:21+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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ateşkes
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15 eyalette düzenlenen ve ‘Süper Salı’ olarak bilinen ön seçimler öncesi Fox News'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendiren Trump, sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu, “Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" diye yanıtladı.Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması" dedi.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, ‘olanları görmekten nefret ettiğini’ belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/abd-baskan-yardimcisi-harris-hamas-ortadan-kaldirilmali-1081335686.html
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donald trump, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, benyamin netanyahu, joe biden
donald trump, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, benyamin netanyahu, joe biden
Trump'tan İsrail'e Gazze mesajı: ‘Sorunu bitirmek zorundasınız’
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail tarafında olup olmadığına ilişkin soruya İsrail yönetimine hitap ederek verdiği yanıtında, “Gazze'deki sorunu bitirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.
15 eyalette düzenlenen ve ‘Süper Salı’ olarak bilinen ön seçimler öncesi Fox News'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendiren Trump, sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu, “Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" diye yanıtladı.
Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, ‘olanları görmekten nefret ettiğini’ belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.
Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.
ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.