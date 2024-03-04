https://sputniknews.com.tr/20240304/abd-baskan-yardimcisi-harris-hamas-ortadan-kaldirilmali-1081335686.html
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hamas ortadan kaldırılmalı
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hamas ortadan kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylerken, yine de Hamas'ın ortadan kaldırılması... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:11+0300
2024-03-04T09:11+0300
2024-03-04T09:11+0300
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Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulunan Harris, İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirtirken, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı” diye konuştu.Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için” ifadesini kullanırken, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek” şeklinde konuştu.ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.Taraflar arasındaki müzakerelerTel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/hamas-ateskes-ve-israilin-gazzeden-cekilmesi-konusunda-ciddi-sekilde-calisiyoruz-1081330603.html
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israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, abd, kamala harris, washington, beyaz saray, ortadoğu
israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, abd, kamala harris, washington, beyaz saray, ortadoğu
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hamas ortadan kaldırılmalı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylerken, yine de Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.
Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulunan Harris, İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirtirken, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.
Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı” diye konuştu.
Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için” ifadesini kullanırken, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek” şeklinde konuştu.
ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.
Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.
Taraflar arasındaki müzakereler
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.
Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti.
Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.