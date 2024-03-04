https://sputniknews.com.tr/20240304/abd-baskan-yardimcisi-harris-hamas-ortadan-kaldirilmali-1081335686.html

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hamas ortadan kaldırılmalı

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hamas ortadan kaldırılmalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylerken, yine de Hamas'ın ortadan kaldırılması... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T09:11+0300

2024-03-04T09:11+0300

2024-03-04T09:11+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

gazze

gazze şeridi

abd

kamala harris

washington

beyaz saray

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081335529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a970e130b06d500fa118825c62db652b.jpg

Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulunan Harris, İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirtirken, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı” diye konuştu.Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için” ifadesini kullanırken, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek” şeklinde konuştu.ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.Taraflar arasındaki müzakerelerTel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240304/hamas-ateskes-ve-israilin-gazzeden-cekilmesi-konusunda-ciddi-sekilde-calisiyoruz-1081330603.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, abd, kamala harris, washington, beyaz saray, ortadoğu