https://sputniknews.com.tr/20240327/ermenistan-turkiye-sinirindaki-rus-muhafizlarin-cekilmesi-gundemde-degil-1082112532.html

Ermenistan: Türkiye sınırındaki Rus muhafızların çekilmesi gündemde değil

Ermenistan: Türkiye sınırındaki Rus muhafızların çekilmesi gündemde değil

Sputnik Türkiye

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Türk-Ermeni sınırındaki Rus muhafızların çekilmesini tartışmadıklarını söyledi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T16:03+0300

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Simonyan, 1992 yılından bu yana sınırda görev yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) muhafızlarının çekilmesinin tartışılıp tartışılmadığının sorulması üzerine bu konunun gündemlerine gelmediğini belirtti.FSB'nin sınır muhafızları, 1992 tarihli anlaşma uyarınca Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarında Ermeni muhafızlarla birlikte güvenliği sağlıyor.'Rus muhafızlar Zvartnots Havaalanı'ndan ayrılacak'Öte yandan Simonyan, Rus muhafızların 1 Ağustos'tan itibaren Erivan'daki Zvartnots Havaalanı'nın güvenliğini sağlamayı bırakacağını ifade etti.Bu konunun Ermenistan için çözüme kavuştuğunu söyleyen Simonyan, havaalanının güvenliğinin artık Ermeni güçler tarafından sağlanacağının altını çizdi.Başbakan Nikol Paşinyan, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ermeni sınır muhafızlarının Zvartnots Havaalanı'nın güvenliğini bizzat sağlayacaklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Moskova'nın Erivan'dan konuya ilişkin yazı aldığını ve ilgili kurumlar arasında temaslar süreceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-ankara-ile-iliskilerin-duzeltilmesi-gundemine-bagli-1081838068.html

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türkiye, ermenistan, sınır, ermenistan parlamentosu, nikol paşinyan, rusya, ankara, erivan, moskova