https://sputniknews.com.tr/20240319/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-ankara-ile-iliskilerin-duzeltilmesi-gundemine-bagli-1081838068.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermeni tarafının Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı olduğunu söyledi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T13:53+0300
2024-03-19T13:53+0300
2024-03-19T16:10+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini savunarak Erivan'ın Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlıPaşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Askeri alandaki reform planlarımız herhangi bir ülkeye karşı değil'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Erivan'da yaptığı görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinde yapılan reformların ülkenin savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçladığını ve diğer ülkelere yönelik olmadığını dile getirdi.Paşinyan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmeye hazırım'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak brifingde Ermeni tarafının Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.Paşinyan açıklamasında, "Azerbaycan ile ilişkilerimizi en üst düzeyde mutabık kalınan üç ilke temelinde çözmeye hazır olduğumu defalarca dile getirdiğimi bir kez daha teyit ediyorum: Alma-Ata Deklarasyonu temelinde toprak bütünlüğünün tanınması, SSCB'nin dağıldığı dönemde cumhuriyetler arasındaki sınırların yeniden tesis edilmesi için Alma-Ata Deklarasyonu uyarınca Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve eşitlik ile mütekabiliyet ilkeleri göz önünde bulundurularak ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bölgesel iletişimin önündeki engellerin kaldırılması" dedi.Paşinyan açıklamasında, NATO da dahil olmak üzere uluslararası toplumun barış sürecini destekleyeceğini, tehdit ve zorlama politikasını reddedeceğini umduğunu ifade etti.Ermenistan'ın bölge politikasına bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Paşinyan, Gürcistan ve İran ile özel ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ifade ederek Ermenistan'ın yapacağı herhangi bir işbirliğinin bölge karşıtı olamayacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/pasinyan-hafta-sonunu-isaret-ederek-uyardi-savas-cikabilir-1081828960.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, kafkasya, gürcistan, iran, kafkasya bölgesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı
13:53 19.03.2024 (güncellendi: 16:10 19.03.2024)
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermeni tarafının Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini savunarak Erivan'ın Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlı
Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gündemine bağlıyız. 2022'de varılan ve daha sonra teyit edilen anlaşmaların uygulanmasının Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanmasında olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz.
'Askeri alandaki reform planlarımız herhangi bir ülkeye karşı değil'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Erivan'da yaptığı görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinde yapılan reformların ülkenin savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçladığını ve diğer ülkelere yönelik olmadığını dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Genel Sekreter ile yaptığımız görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin reform programına değindik. Bu sürecin herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için Ermeni silahlı kuvvetlerinin savunma kapasitesini geliştirmeyi amaçladığını vurguladım.
'Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmeye hazırım'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak brifingde Ermeni tarafının Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında, "Azerbaycan ile ilişkilerimizi en üst düzeyde mutabık kalınan üç ilke temelinde çözmeye hazır olduğumu defalarca dile getirdiğimi bir kez daha teyit ediyorum: Alma-Ata Deklarasyonu temelinde toprak bütünlüğünün tanınması, SSCB'nin dağıldığı dönemde cumhuriyetler arasındaki sınırların yeniden tesis edilmesi için Alma-Ata Deklarasyonu uyarınca Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve eşitlik ile mütekabiliyet ilkeleri göz önünde bulundurularak ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bölgesel iletişimin önündeki engellerin kaldırılması" dedi.
Paşinyan açıklamasında, NATO da dahil olmak üzere uluslararası toplumun barış sürecini destekleyeceğini, tehdit ve zorlama politikasını reddedeceğini umduğunu ifade etti.
Ermenistan'ın bölge politikasına bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Paşinyan, Gürcistan ve İran ile özel ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ifade ederek Ermenistan'ın yapacağı herhangi bir işbirliğinin bölge karşıtı olamayacağının altını çizdi.