https://sputniknews.com.tr/20240319/pasinyan-hafta-sonunu-isaret-ederek-uyardi-savas-cikabilir-1081828960.html
Paşinyan, hafta sonunu işaret ederek uyardı: 'Savaş çıkabilir'
Paşinyan, hafta sonunu işaret ederek uyardı: 'Savaş çıkabilir'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sovyet döneminden kalma sınır köyleri konusunda Azerbaycan'la uzlaşmamaları halinde bu hafta sonu yeni bir savaş... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:27+0300
2024-03-19T10:27+0300
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Azerbaycan sınırındaki Tavuş Bölgesi'ne giderek sakinlerle bir araya gelen Paşinyan, Erivan ve Bakü arasındaki sınır belirleme ve çizme sürecinde uygulama aşamasına geçmek üzere olduklarını belirtti.Bu süreç dahilinde Ermenistan'ın nerede başlayıp sona erdiğinin belirleneceğini anlatan Paşinyan, "Özel komisyonlar gelip Ermenistan Cumhuriyeti'nin nerede başladığına karar verecek ve bu devlet sınırı olacak" dedi.Ermenistan hükümetinin savaşın önüne geçmek için bu süreci başlatmaya karar verdiğini kaydeden Paşinyan, "Şimdi biz buradan çıkabiliriz ya da Azerbaycan'a hiçbir şey yapmayacağımızı söyleyebiliriz. Bu, hafta sonunda savaşın başlayacağı anlamına gelir" diye konuştu.Paşinyan, bu savaşın sonunda ne olacağını bildiğini de söyleyerek "Silahlı çatışmadan sonra yerel sakinler, savaş tehdidine dair bilgi sahibiyken onların neden önceden uyarmadığımı soracaklar" ifadelerini kullandı.Daha önce Bakü, Erivan'dan Tavuş Bölgesi'nde işgal altında bulunan bazı köyleri boşaltmasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyan-ermenistanin-kgaoden-hangi-durumda-cikacagini-acikladi-1081618374.html
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ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü, kafkasya, sovyet
ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü, kafkasya, sovyet
Paşinyan, hafta sonunu işaret ederek uyardı: 'Savaş çıkabilir'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sovyet döneminden kalma sınır köyleri konusunda Azerbaycan'la uzlaşmamaları halinde bu hafta sonu yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.
Azerbaycan sınırındaki Tavuş Bölgesi'ne giderek sakinlerle bir araya gelen Paşinyan, Erivan ve Bakü arasındaki sınır belirleme ve çizme sürecinde uygulama aşamasına geçmek üzere olduklarını belirtti.
Bu süreç dahilinde Ermenistan'ın nerede başlayıp sona erdiğinin belirleneceğini anlatan Paşinyan, "Özel komisyonlar gelip Ermenistan Cumhuriyeti'nin nerede başladığına karar verecek ve bu devlet sınırı olacak" dedi.
Ermenistan hükümetinin savaşın önüne geçmek için bu süreci başlatmaya karar verdiğini kaydeden Paşinyan, "Şimdi biz buradan çıkabiliriz ya da Azerbaycan'a hiçbir şey yapmayacağımızı söyleyebiliriz. Bu, hafta sonunda savaşın başlayacağı anlamına gelir" diye konuştu.
Paşinyan, bu savaşın sonunda ne olacağını bildiğini de söyleyerek "Silahlı çatışmadan sonra yerel sakinler, savaş tehdidine dair bilgi sahibiyken onların neden önceden uyarmadığımı soracaklar" ifadelerini kullandı.
Daha önce Bakü, Erivan'dan Tavuş Bölgesi'nde işgal altında bulunan bazı köyleri boşaltmasını talep etmişti.