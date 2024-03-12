https://sputniknews.com.tr/20240312/pasinyan-ermenistanin-kgaoden-hangi-durumda-cikacagini-acikladi-1081618374.html
Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'den hangi durumda çıkacağını açıkladı
Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'den hangi durumda çıkacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alanını kabul etmemesi... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:26+0300
2024-03-12T14:26+0300
2024-03-12T14:26+0300
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nikol paşinyan
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Ermenistan'ın KGAÖ'yle ilişkilerde sorun yaratmadığını, sorunların sorumluluk alanıyla ilgili soru gündeme gelip Erivan yanıt alamadığında baş gösterdiğini savunan Paşinyan, "KGAÖ'deki saygıdeğer ortaklarımızdan bir soruya yanıt vermelerini bekliyoruz ve hatta rica ediyoruz. KGAÖ'lü meslektaşlarımıza göre Ermenistan'ın egemen toprakları nerede ve örgütün Ermenistan'daki sorumluluk alanı nerede?" diye konuştu.Paşinyan, "Eğer KGAÖ, örgütün Ermenistan'daki sorumluluk alanının neresi olduğu sorusuna cevap verirse ve bu soru bizim vizyonumuza da uygun olursa o zaman aramızdaki meselenin çözülmüş olduğunu kabul edeceğiz. Aksi takdirde Ermenistan KGAÖ'den ayrılacaktır. Ne zaman olduğunu söyleyemem" dedi.Bu sorunun gökten gelmediğini, daha önce ciddi tartışmaların olduğunu ve o zaman KGAÖ ve Rusya'dan Ermenistan'ın egemen topraklarının kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğuna dair net bir yanıt aldıklarını anlatan Paşinyan, "Ancak Mayıs 2021'deki olaylar meydana geldiğinde (Ermeni-Azeri sınırında gerilimin tırmanması, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına girmesi), 'kırmızı çizginin' aşıldığını resmi olarak kaydettik ve KGAÖ'de kriz yönetimiyle ilgili mutabık kalınmış adımlar, eylemler olmadığını hissettik. O zaman bunu kamuoyunda gündeme getirmedik, resmi düzeyde istişare ettik ancak daha sonra Kasım 2021 ve Eylül 2022 olayları yaşandı" ifadelerini kullandı.O dönemlerde KGAÖ'den gözlemci gönderme önerisi geldiğinde de soru işaretleri doğduğunu, zira barış güçlerinin ve gözlemcilerin tarafsız bir yapının temsilcileri olduğunu, KGAÖ'nün ise kendilerinin yer aldığı bir örgüt olduğunu belirten Paşinyan, dolayısıyla soru işaretlerinin güncelliğini koruduğunu söyledi.Geçen ay Paşinyan, kolektif güvenlik anlaşmasının Ermenistan'a yönelik olarak uygulanmadığını öne sürerek Erivan'ın KGAÖ'deki katılımını dondurduklarını belirtmişti.Erivan defalarca KGAÖ ve Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 2022 Eylül ayında 'geniş çaplı saldırıya' uygun tepki vermemekle suçladığı KGAÖ’den hiçbir beklentileri olmadığını dile getirmişti. Başbakan Paşinyan, 23 Kasım 2023 tarihinde Minsk’te düzenlenen KGAÖ Zirvesi’ne katılmayı reddetmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan’ın KGAÖ’nün ortak tatbikatlarına ve eğitimlerine katılımının önemli olduğunu dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ dahil tüm konularda Ermeni dostlarla diyalogu sürdüreceklerini açıklamıştı.KGAÖ, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’dan oluşuyor.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü nedir?Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır. Örgüt'ün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-disisleri-bakanligi-pasinyani-iki-sandalyeye-oturmaya-calismamasi-konusunda-uyardi-1077429229.html
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ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), rusya, azerbaycan, sınır, belarus, erivan, moskova
ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), rusya, azerbaycan, sınır, belarus, erivan, moskova
Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'den hangi durumda çıkacağını açıkladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sorumluluk alanını kabul etmemesi halinde Erivan'ın bu örgütten çıkacağını ifade etti.
Ermenistan'ın KGAÖ'yle ilişkilerde sorun yaratmadığını, sorunların sorumluluk alanıyla ilgili soru gündeme gelip Erivan yanıt alamadığında baş gösterdiğini savunan Paşinyan, "KGAÖ'deki saygıdeğer ortaklarımızdan bir soruya yanıt vermelerini bekliyoruz ve hatta rica ediyoruz. KGAÖ'lü meslektaşlarımıza göre Ermenistan'ın egemen toprakları nerede ve örgütün Ermenistan'daki sorumluluk alanı nerede?" diye konuştu.
Paşinyan, "Eğer KGAÖ, örgütün Ermenistan'daki sorumluluk alanının neresi olduğu sorusuna cevap verirse ve bu soru bizim vizyonumuza da uygun olursa o zaman aramızdaki meselenin çözülmüş olduğunu kabul edeceğiz. Aksi takdirde Ermenistan KGAÖ'den ayrılacaktır. Ne zaman olduğunu söyleyemem" dedi.
Bu sorunun gökten gelmediğini, daha önce ciddi tartışmaların olduğunu ve o zaman KGAÖ ve Rusya'dan Ermenistan'ın egemen topraklarının kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğuna dair net bir yanıt aldıklarını anlatan Paşinyan, "Ancak Mayıs 2021'deki olaylar meydana geldiğinde (Ermeni-Azeri sınırında gerilimin tırmanması, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına girmesi), 'kırmızı çizginin' aşıldığını resmi olarak kaydettik ve KGAÖ'de kriz yönetimiyle ilgili mutabık kalınmış adımlar, eylemler olmadığını hissettik. O zaman bunu kamuoyunda gündeme getirmedik, resmi düzeyde istişare ettik ancak daha sonra Kasım 2021 ve Eylül 2022 olayları yaşandı" ifadelerini kullandı.
O dönemlerde KGAÖ'den gözlemci gönderme önerisi geldiğinde de soru işaretleri doğduğunu, zira barış güçlerinin ve gözlemcilerin tarafsız bir yapının temsilcileri olduğunu, KGAÖ'nün ise kendilerinin yer aldığı bir örgüt olduğunu belirten Paşinyan, dolayısıyla soru işaretlerinin güncelliğini koruduğunu söyledi.
Geçen ay Paşinyan, kolektif güvenlik anlaşmasının Ermenistan'a yönelik olarak uygulanmadığını öne sürerek Erivan'ın KGAÖ'deki katılımını dondurduklarını belirtmişti.
Erivan defalarca KGAÖ ve Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 2022 Eylül ayında 'geniş çaplı saldırıya' uygun tepki vermemekle suçladığı KGAÖ’den hiçbir beklentileri olmadığını dile getirmişti.
Başbakan Paşinyan, 23 Kasım 2023 tarihinde Minsk’te düzenlenen KGAÖ Zirvesi’ne katılmayı reddetmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan’ın KGAÖ’nün ortak tatbikatlarına ve eğitimlerine katılımının önemli olduğunu dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ dahil tüm konularda Ermeni dostlarla diyalogu sürdüreceklerini açıklamıştı.
KGAÖ, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’dan oluşuyor.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü nedir?
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır. Örgüt'ün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.