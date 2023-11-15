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Rusya Dışişleri Bakanlığı Paşinyan'ı iki sandalyeye oturmaya çalışmaması konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Paşinyan'ı iki sandalyeye oturmaya çalışmaması konusunda uyardı
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı iki sandalyeye oturmaya çalışmaması konusunda uyardı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T19:18+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya
ermenistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
paşinyan
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir brifingde yaptığı açıklamada, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde ilişkileri korumak istediğini ancak aynı zamanda güvenlik alanında dostane olmayan adımlar attığını, bunun iki sandalyeye birden oturma girişimi olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova sözlerini, "Batı'nın Ukrayna'daki planı tamamen başarısız oldu. Şimdi de aynı pençeyi Ermenistan'a geçirdiler" cümlesinin altını çizerek sonlandırdı.Rusya: Arap Birliği’nin Gazze duruşunu paylaşıyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü’nün Gazze sorununun çözümüyle ilgili duruşunun Rusya’nın bu konuya yaklaşımla örtüştüğünü belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Gazze Şeridi’nde oluşan felaket göz önüne alındığında, bir an önce ateşkesin ve tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sağlanması görevi öncelikli niteliğini koruyor. Bu bağlamda, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin çabalarına destek veriyoruz” ifadesini kullandı.Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin 11 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplandığını ve bu görüşme sonucu acil ateşkes, ablukanın kaldırılması, Gazze sakinlerine yardımın sağlanması gerektiği yönünde açıklamanın yapıldığını anımsatan Zaharova, “Bu duruş tamamen bizim ilkesel yaklaşımlarımızla örtüşüyor” dedi.Zaharova, Rusya’nın gerilimi azaltma ve bu krizi uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı siyasi ve diplomatik çözüm arayışı düzlemine taşıma amacıyla Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.Rusya, Gazze'ye 140 tondan fazla insani yardım gönderdiRusya'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini anlatan Zaharova, abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtti.İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizdi.Devam eden çatışmalar nedeniyle Mısır sınırında insani kargo girişine açık olan tek sınır kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın hala ciddi kısıtlamalarla çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Buradan gelen insani yardım, mevcut ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor" ifadelerini kullandı.‘ABD'nin Arctic LNG 2 ile ilgili açıklamaları ‘Kuzey Akım’ saldırısında yer aldığını gösteriyor’Enerjiden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt’ın, Washington’un Arctic LNG 2 projesini sonlandırmayı hedeflediği yönündeki konuşmasını da yorumlayan Zaharova, bakan yardımcısının bu sözlerinin ABD’nin şu veya bu derecede ‘Kuzey Akım’ ve ‘Kuzey Akım 2’ doğalf,gaz boru hatlarına yönelik saldırıda yer aldığının kanıtı olduğunu vurguladı.Zaharova, “Bu, Kuzey Akım 1 ve 2'nin havaya uçurulmasının arkasında şu ya da bu şekilde Batılı ülkelerin, özellikle de ABD'nin olduğunu gösteren kanıttır. Bu ABD Başkanı’nın ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin bu projeleri yok etme gerekliliğine ilişkin açıklamalarıyla başlamıştı. Bu, altı ay sonra aynı altyapı projelerinin havaya uçurulmasına yol açtı, şimdi de aynı alandaki altyapı projelerine yönelik tehditlerle sona eriyor” ifadelerini kullandı.
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mariya zaharova, rusya, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), paşinyan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
mariya zaharova, rusya, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), paşinyan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Paşinyan'ı iki sandalyeye oturmaya çalışmaması konusunda uyardı

19:18 15.11.2023 (güncellendi: 20:08 15.11.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı iki sandalyeye oturmaya çalışmaması konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir brifingde yaptığı açıklamada, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde ilişkileri korumak istediğini ancak aynı zamanda güvenlik alanında dostane olmayan adımlar attığını, bunun iki sandalyeye birden oturma girişimi olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ortaklar tüm bunları sürdürmemiz için bize başvuruyor ve bu arada kendileri de özellikle güvenlik alanında ikili ilişkilere zarar veren ve Rusya'nın çıkarlarını göz ardı eden adımlar atıyorlar. Bu iki sandalyeye birden oturma girişimi midir? Eğer bu iki sandalyeye oturma çabasıysa, hiç kimseye hayır getirmemiştir.
Zaharova sözlerini, "Batı'nın Ukrayna'daki planı tamamen başarısız oldu. Şimdi de aynı pençeyi Ermenistan'a geçirdiler" cümlesinin altını çizerek sonlandırdı.

Rusya: Arap Birliği’nin Gazze duruşunu paylaşıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü’nün Gazze sorununun çözümüyle ilgili duruşunun Rusya’nın bu konuya yaklaşımla örtüştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Gazze Şeridi’nde oluşan felaket göz önüne alındığında, bir an önce ateşkesin ve tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sağlanması görevi öncelikli niteliğini koruyor. Bu bağlamda, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin çabalarına destek veriyoruz” ifadesini kullandı.
Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin 11 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplandığını ve bu görüşme sonucu acil ateşkes, ablukanın kaldırılması, Gazze sakinlerine yardımın sağlanması gerektiği yönünde açıklamanın yapıldığını anımsatan Zaharova, “Bu duruş tamamen bizim ilkesel yaklaşımlarımızla örtüşüyor” dedi.
Zaharova, Rusya’nın gerilimi azaltma ve bu krizi uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı siyasi ve diplomatik çözüm arayışı düzlemine taşıma amacıyla Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Rusya, Gazze'ye 140 tondan fazla insani yardım gönderdi

Rusya'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini anlatan Zaharova, abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizdi.
Devam eden çatışmalar nedeniyle Mısır sınırında insani kargo girişine açık olan tek sınır kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın hala ciddi kısıtlamalarla çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Buradan gelen insani yardım, mevcut ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor" ifadelerini kullandı.

‘ABD'nin Arctic LNG 2 ile ilgili açıklamaları ‘Kuzey Akım’ saldırısında yer aldığını gösteriyor’

Enerjiden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt’ın, Washington’un Arctic LNG 2 projesini sonlandırmayı hedeflediği yönündeki konuşmasını da yorumlayan Zaharova, bakan yardımcısının bu sözlerinin ABD’nin şu veya bu derecede ‘Kuzey Akım’ ve ‘Kuzey Akım 2’ doğalf,gaz boru hatlarına yönelik saldırıda yer aldığının kanıtı olduğunu vurguladı.
Zaharova, “Bu, Kuzey Akım 1 ve 2'nin havaya uçurulmasının arkasında şu ya da bu şekilde Batılı ülkelerin, özellikle de ABD'nin olduğunu gösteren kanıttır. Bu ABD Başkanı’nın ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin bu projeleri yok etme gerekliliğine ilişkin açıklamalarıyla başlamıştı. Bu, altı ay sonra aynı altyapı projelerinin havaya uçurulmasına yol açtı, şimdi de aynı alandaki altyapı projelerine yönelik tehditlerle sona eriyor” ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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