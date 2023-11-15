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https://sputniknews.com.tr/20231115/ermenistan-basbakani-pasinyan-kgaoden-cikmadan-politikamizi-degistirmeyecegiz-1077425273.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: KGAÖ’den çıkmadan politikamızı değiştirmeyeceğiz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: KGAÖ’den çıkmadan politikamızı değiştirmeyeceğiz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma kararı alınmadan stratejik politikayı değiştirmeyeceklerini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
nikol paşinyan
rusya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
vladimir putin
dmitriy peskov
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Ermenistan parlamentosuna konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, “Stratejik anlamda politikamızın ne olduğunu soruyorsanız, KGAÖ’den çıkma kararı alınana veya bu yönde bir açıklama yapana kadar hiçbir politikada değişiklik duyurma niyetinde değiliz çünkü bu durumda belirli bir uyumsuzluk ortaya çıkar” ifadesini kullandı.‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.Ermenistan, KGAÖ’den gittikçe uzaklaşıyorErmenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.
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ermenistan, nikol paşinyan, rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), vladimir putin, dmitriy peskov
ermenistan, nikol paşinyan, rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), vladimir putin, dmitriy peskov

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: KGAÖ’den çıkmadan politikamızı değiştirmeyeceğiz

17:20 15.11.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma kararı alınmadan stratejik politikayı değiştirmeyeceklerini belirtti.
Ermenistan parlamentosuna konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, “Stratejik anlamda politikamızın ne olduğunu soruyorsanız, KGAÖ’den çıkma kararı alınana veya bu yönde bir açıklama yapana kadar hiçbir politikada değişiklik duyurma niyetinde değiliz çünkü bu durumda belirli bir uyumsuzluk ortaya çıkar” ifadesini kullandı.

‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’

Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.
Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.

Ermenistan, KGAÖ’den gittikçe uzaklaşıyor

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.
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