https://sputniknews.com.tr/20240327/disisleri-bakanligindan-hannover-baskonsolosluguna-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1082092509.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T12:57+0300

2024-03-27T12:57+0300

2024-03-27T12:57+0300

türkiye

türk dışişleri

türkiye dışişleri bakanlığı

hannover

almanya

terör

terör örgütü

pkk

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği' ve olayda 'can kaybı veya yaralanmanın' yaşanmadığı belirtildi.Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240326/disisleri-bakanligindan-belcikadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1082067285.html

türkiye

hannover

almanya

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türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, hannover, almanya, terör, terör örgütü, pkk