Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Başkanı Baybatur: Türkiye ile Rusya safları sıkılaştırmalı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sigorta poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240327/disisleri-bakanligindan-hannover-baskonsolosluguna-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1082092509.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T12:57+0300
2024-03-27T12:57+0300
türkiye
türk dışişleri
türkiye dışişleri bakanlığı
hannover
almanya
terör
terör örgütü
pkk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği' ve olayda 'can kaybı veya yaralanmanın' yaşanmadığı belirtildi.Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/disisleri-bakanligindan-belcikadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1082067285.html
türkiye
hannover
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2115361451492c78e3a009de5efc69ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, hannover, almanya, terör, terör örgütü, pkk
türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, hannover, almanya, terör, terör örgütü, pkk

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

12:57 27.03.2024
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği' ve olayda 'can kaybı veya yaralanmanın' yaşanmadığı belirtildi.
Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama
Dün, 16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала