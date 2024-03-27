https://sputniknews.com.tr/20240327/disisleri-bakanligindan-hannover-baskonsolosluguna-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1082092509.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T12:57+0300
2024-03-27T12:57+0300
2024-03-27T12:57+0300
türkiye
türk dışişleri
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hannover
almanya
terör
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği' ve olayda 'can kaybı veya yaralanmanın' yaşanmadığı belirtildi.Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/disisleri-bakanligindan-belcikadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1082067285.html
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türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, hannover, almanya, terör, terör örgütü, pkk
türk dışişleri, türkiye dışişleri bakanlığı, hannover, almanya, terör, terör örgütü, pkk
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği' ve olayda 'can kaybı veya yaralanmanın' yaşanmadığı belirtildi.
Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir.