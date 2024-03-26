https://sputniknews.com.tr/20240326/disisleri-bakanligindan-belcikadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1082067285.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı "(Belçika'da) Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T16:31+0300
2024-03-26T16:31+0300
2024-03-26T17:04+0300
türkiye
dışişleri
türkiye
belçika
pkk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Belçika'da PKK örgütü destekçileri ve ülkede ikamet eden Türkler arasında çatışmalar sürüyor.Dışişleri Bakanlığı konuya dair bir açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240326/pkk-yandaslari-belcikada-siddet-olaylarini-surdurdu-ulku-ocaklari-binasi-atese-verildi-1082055101.html
türkiye
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri, türkiye, belçika, pkk
dışişleri, türkiye, belçika, pkk
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama
16:31 26.03.2024 (güncellendi: 17:04 26.03.2024)
Dışişleri Bakanlığı "(Belçika'da) Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasında bulundu.
Belçika'da PKK örgütü destekçileri ve ülkede ikamet eden Türkler arasında çatışmalar sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı konuya dair bir açıklama yaptı: