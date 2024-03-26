https://sputniknews.com.tr/20240326/disisleri-bakanligindan-belcikadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1082067285.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı "(Belçika'da) Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:31+0300

2024-03-26T16:31+0300

2024-03-26T17:04+0300

türkiye

dışişleri

türkiye

belçika

pkk

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Belçika'da PKK örgütü destekçileri ve ülkede ikamet eden Türkler arasında çatışmalar sürüyor.Dışişleri Bakanlığı konuya dair bir açıklama yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20240326/pkk-yandaslari-belcikada-siddet-olaylarini-surdurdu-ulku-ocaklari-binasi-atese-verildi-1082055101.html

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dışişleri, türkiye, belçika, pkk