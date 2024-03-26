https://sputniknews.com.tr/20240326/pkk-yandaslari-belcikada-siddet-olaylarini-surdurdu-ulku-ocaklari-binasi-atese-verildi-1082055101.html
PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarını sürdürdü: Ülkü Ocakları binası ateşe verildi
PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarını sürdürdü: Ülkü Ocakları binası ateşe verildi
Sputnik Türkiye
Belçika'da PKK örgütünün destekçileri ve ülkede ikamet eden Türkler arasında son günlerde polisin de müdahale etmemesi nedeniyle çatışmalar büyüyor. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-26T12:32+0300
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PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde Türklere ait iş yerlerine, derneklere ve bir camiye saldırılar düzenledi, gece boyunca şiddet olaylarına karıştı. Liege'e bağlı Cheratte köyünde PKK yandaşlarının gece boyunca kargaşa çıkardığı, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdiği ve camiye saldırdığı aktarıldı.Yüzlerini örterek sokaklarda dolaşan grup, PKK lehine sloganlar atarak Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Polis müdahale etmediği için görgü tanıkları olayların kontrolsüz bir şekilde devam ettiğini belirtti.Türk Büyükelçiliği önünde olaylar çıkarılmıştı Daha önce de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldıran bir grup, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddede ve AB kurumlarının olduğu Schuman Meydanı'nda olaylar çıkarmıştı.24 Mart'ta Heusden-Zolder kentinde PKK destekçileri, nevruzla ilgili kutlamalardan dönerken Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddede örgütü sembolleri ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterleriyle araçlarla tur atmış, bu durum kentte gerilime neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/para-sayma-goruntulerine-iliskin-belediye-baskanlari-ifadeye-cagrildi-1082051452.html
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pkk, ypg/pkk, pkk/kck, terör, belçika, çatışma, mhp, ülkü ocakları, avrupa
PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarını sürdürdü: Ülkü Ocakları binası ateşe verildi
12:32 26.03.2024 (güncellendi: 13:04 26.03.2024)
Belçika'da PKK örgütünün destekçileri ve ülkede ikamet eden Türkler arasında son günlerde polisin de müdahale etmemesi nedeniyle çatışmalar büyüyor.
PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde Türklere ait iş yerlerine, derneklere ve bir camiye saldırılar düzenledi, gece boyunca şiddet olaylarına karıştı. Liege'e bağlı Cheratte köyünde PKK yandaşlarının gece boyunca kargaşa çıkardığı, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdiği ve camiye saldırdığı aktarıldı.
Yüzlerini örterek sokaklarda dolaşan grup, PKK lehine sloganlar atarak Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Polis müdahale etmediği için görgü tanıkları olayların kontrolsüz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Türk Büyükelçiliği önünde olaylar çıkarılmıştı
Daha önce de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldıran bir grup, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddede ve AB kurumlarının olduğu Schuman Meydanı'nda olaylar çıkarmıştı.
24 Mart'ta Heusden-Zolder kentinde PKK destekçileri, nevruzla ilgili kutlamalardan dönerken Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddede örgütü sembolleri ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterleriyle araçlarla tur atmış, bu durum kentte gerilime neden olmuştu.