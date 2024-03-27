https://sputniknews.com.tr/20240327/disisleri-bakani-fidan-pkk-biz-vurdukca-koseye-sikisiyor-1082142166.html

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de konuşan Dışişleri Bakanı Fidan "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T23:41+0300

2024-03-27T23:41+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'nın, kendilerine müsamaha gösteren Avrupa ülkelerinde terör estirdiğini söyledi.Fidan, Karadeniz Vakfında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlara hitap etti."Son günlerde Avrupa'da yaşananlar ibret verici" diyen Fidan, 'PKK militanlarının Belçika'da iki ayrı şehirde Türk vatandaşlarına alçakça saldırdığını' belirtti.Fidan, "Durumu öğrenir öğrenmez, hemen devreye girdik. Ankara'da ve Brüksel'de girişimde bulunduk. Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik. Ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım. Hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım. Diplomatlarımız ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler" dedi.Türk vatandaşlarının sağduyusu ve Belçika makamlarının müdahalesiyle olayların büyümeden kontrol altına alındığını anlatan Fidan, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.Fidan, durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralıları bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.Fransa'da da benzer provokasyon girişimlerinin olduğunu anımsatan Fidan, "Dün akşam da Almanya'da, Hannover Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar azdılar. Ankara ve Berlin'de gerekli girişimleri hemen yaptık. Saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi söyledik" diye konuştu.Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Devletimiz ise vatandaşına her şartta sahip çıkıyor. Konu bu kadar basittir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240327/belcika-basbakani-de-croodan-pkk-aciklama--provokasyonlar-durmali-1082138460.html

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hakan fidan, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı, avrupa, pkk, recep tayyip erdoğan, belçika