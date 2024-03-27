https://sputniknews.com.tr/20240327/devrim-otomobilinin-tasarimcisi-gunduz-sait-gungen-vefat-etti-1082093683.html

Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen vefat etti

Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen vefat etti

Sputnik Türkiye

Devrim otomobilinin tasarımcısı yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T13:16+0300

2024-03-27T13:16+0300

2024-03-27T13:17+0300

yaşam

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Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışan, TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan ve Devrim otomobilinin kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti.Güngen, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güngen’in vasiyeti üzerine cenazede tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.Cenaze işlemleri için Dubai’den gelen otel işletmecisi Lale Güngen Çakmak, babasının en önemli başarılarından birinin Devrim otomobili ekibinde yer alması olduğunu söyledi. Lale Güngen Çakmak, İstiklal Savaşı gazisi dedesi Mehmet Adil Güngen’in cephede savaşırken ‘Gündüz’ isminin aklına geldiğini de söyleyerek, “Dedem İstiklal Savaşı’nda çarpışırken, Bilecik yakınlarında, Gündüz Bey köyünde karşıdaki Yıldız Tepe’yi düşmandan geri almak için uzun süre çarpışmış. Bu sırada ‘oğlum olursa adını Gündüz, kızım olursa adını Yıldız koyacağım’ demiş. İlk babam doğmuş Gündüz, sonra halam doğmuş o da Yıldız” ifadelerini kullandı. Babasının vasiyetinin Türk bayrağına sarılmak olduğunu ve bu vasiyetini gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, “Kendisi işini, ülkesini seven, ilerici, devrimci, bilime inanan, vatansever bir insandı” dedi.Gündüz Sait Güngen kimdir?Devrim Arabası'nın tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, Türk mühendis ve akademisyendir. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir.1961 yılında, Türkiye'de otomobil üretimine yönelik büyük bir adım olan Devrim Projesi kapsamında Devrim Arabası'nın tasarımını gerçekleştirmiştir. Gündüz Sait Güngen, bu proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tasarımı ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.Devrim Arabası'nın tasarımı ve üretimi, dönemin Türkiye'sinde büyük bir heyecan yaratmıştır. Ancak, aracın seri üretime geçememesi ve proje sürecinde yaşanan çeşitli zorluklar nedeniyle Devrim Arabası ticari anlamda başarılı olamamıştır.Gündüz Sait Güngen, Devrim Arabası'nın tasarımıyla Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir isim olarak hatırlanmaktadır. Aynı zamanda, kariyeri boyunca mimarlık alanında da önemli çalışmalara imza atmış bir akademisyen olarak tanınmaktadır.

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