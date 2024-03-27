https://sputniknews.com.tr/20240327/crocus-citydeki-teror-saldirisinda-yasamini-yitirenlerden-84-kisinin-kimligi-tespit-edildi-1082140466.html

Crocus City’deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerden 84 kişinin kimliği tespit edildi

Crocus City’deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerden 84 kişinin kimliği tespit edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 5'i çocuk olmak üzere 84 kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T21:37+0300

2024-03-27T21:37+0300

2024-03-27T21:37+0300

dünya

crocus city hall

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terör

terör örgütü

terör saldırısı

çocuk

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22 Mart'ta akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısında, hayatını kaybedenlerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerden 84 kişinin kimliği tespit edildi; aralarında yaşları 9 ile 16 arasında değişen 5 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.Geriye kalan kurbanların kimliklerini belirlemek için moleküler genetik incelemelerin sürdüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca, şu ana kadar 140 kişinin cesedine ulaşıldığını, toplam 143 kayıp başvurusu alındığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyadaki-teror-saldirilarinin-kurbanlari-1082090730.html

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crocus city hall, rusya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, çocuk