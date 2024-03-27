22 Mart'ta akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen ve 139 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı, Rusya'da son... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya'da gerçekleşen terör saldırıları: Hangi saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti

22 Mart'ta akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen ve 139 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı, Rusya'da son yıllarda gerçekleşen en büyük terör eylemlerinden biri oldu.