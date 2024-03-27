https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyadaki-teror-saldirilarinin-kurbanlari-1082090730.html
Rusya'da gerçekleşen terör saldırıları: Hangi saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti
Rusya'da gerçekleşen terör saldırıları: Hangi saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
22 Mart'ta akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen ve 139 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı, Rusya'da son... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T18:38+0300
2024-03-27T18:38+0300
2024-03-27T18:50+0300
multimedya
infografik
rusya
terör saldırısı
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Sputnik, farklı yıllarda Rusya'da düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına dair bilgileri infografikte topladı.
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infografik, rusya, terör saldırısı, инфографика
infografik, rusya, terör saldırısı, инфографика
Rusya'da gerçekleşen terör saldırıları: Hangi saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti
18:38 27.03.2024 (güncellendi: 18:50 27.03.2024)
22 Mart'ta akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen ve 139 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı, Rusya'da son yıllarda gerçekleşen en büyük terör eylemlerinden biri oldu.
Sputnik, farklı yıllarda Rusya'da düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına dair bilgileri infografikte topladı.