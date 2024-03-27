https://sputniknews.com.tr/20240327/cicegi-burnunda-nato-uyesi-isvecten-hizli-baslangic-rusyaya-daha-fazla-zorluk-cikarmaliyiz-1082090564.html

Çiçeği burnunda NATO üyesi İsveç'ten 'hızlı başlangıç': Rusya'ya daha fazla zorluk çıkarmalıyız

Çiçeği burnunda NATO üyesi İsveç'ten 'hızlı başlangıç': Rusya'ya daha fazla zorluk çıkarmalıyız

Sputnik Türkiye

Kısa süre önce NATO'ya üye olan İsveç, İttifak'ı Ukrayna'ya yeteri kadar yardım sağlamamakla eleştirip Rusya'ya daha fazla zorluk çıkarma çağrısı yaptı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T12:00+0300

2024-03-27T12:00+0300

2024-03-27T12:00+0300

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tobias billström

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7 Mart'ta NATO'ya resmen üye olan İsveç'te Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Euractiv'e verdiği demeçte İttifak'ı Ukrayna üzerinden eleştirdi.NATO'nun Kiev için yeterince çaba göstermediğini ve Ukrayna ordusundaki 'neredeyse her şeyin takviye edilmesi' gerektiğini savunan Billström, "Kiev'e daha fazla askeri teçhizat sağlanması sanayi potansiyeliyle ilgili bir konu değil, siyasi liderlik ve siyasi irade meselesi" dedi.Ukrayna'daki çatışmanın durumunu da değerlendiren Billström, NATO olarak Rusya'ya daha fazla stratejik zorluk çıkarmaları gerektiğinin altını çizdi.İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmış ve 26 Şubat 2024'te son olarak Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamıştı. Böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmış ve İsveç, komşusu Finlandiya'nın ardından 7 Mart'ta NATO'nun 32. üyesi olmuştu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO masasında hak ettiği yeri aldığını belirterek Stockholm'un katılımının NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kıldığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun İsveç'i Rusya karşıtı operasyonlarda giderek daha fazla kullanacağını belirterek bu adımların yanıtsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240326/josep-borrell-ukraynayi-halkini-sevdigimiz-icin-degil-cikarlarimiz-icin-destekliyoruz-1082053609.html

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rusya, nato, ukrayna, isveç, finlandiya, mariya zaharova, tobias billström