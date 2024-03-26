https://sputniknews.com.tr/20240326/josep-borrell-ukraynayi-halkini-sevdigimiz-icin-degil-cikarlarimiz-icin-destekliyoruz-1082053609.html

Josep Borrell: Ukrayna'yı halkını sevdiğimiz için değil, çıkarlarımız için destekliyoruz

Josep Borrell: Ukrayna'yı halkını sevdiğimiz için değil, çıkarlarımız için destekliyoruz

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna verilen desteğin Ukrayna halkını sevdikleri için değil, hem jeopolik çıkarları... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T12:03+0300

2024-03-26T12:03+0300

2024-03-26T12:20+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

ab

antonio tajani

italya

danimarka

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081077239_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b0248fd0f5a6438808fbb128e1cc33e4.jpg

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin Ukrayna'yı halkını sevdikleri için değil, jeopolitik çıkarlarına hizmet ettiği için desteklediklerini söyledi.Borrell açıklamasında, "Biliyorsunuz, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemekte çıkarı var. Aksi takdirde Rusya'ya serbest geçiş vermiş oluruz. O zaman ne olur biliyorsunuz" dedi.Borrell açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından Borrell'e yanıt vererek ilk defa bir Batılı temsilcinin olup bitenler hakkında bu kadar açık konuştuğunu belirterek, "Bu, Batılıların zaten fiilen yok ettikleri 'Ukraynalılara duyulan sevgi' meselesi değildir. Mesele ABD'nin hegemonyasını koruma ve dünya meselelerinde giderek azalan rolünü sürdürme arzusudur. Amerika'nın uluslararası ilişkilere yaklaşımında yaratıcılıktan eser yok. Liberal demokratlar sadece nasıl yok edeceklerini bilirler ve bu kabiliyetin egemenliğin garantisi olduğuna inanırlar. Ve Avrupa Birliği'nin şu andaki görevi, kimsenin fikrini sormadığı kendi vatandaşlarının parasıyla satın alınan cephaneyi zorunlu olarak sağlamaktır" dedi.'Avrupa Birliği'nin tek bir ordu kuracağına inanmak ütopik olur'AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın askeri gücünü ve iç işbirliğini arttırması gerektiğini ancak bunun tek bir orduyu hedeflemesi anlamına gelmediğini söyledi.Borrell, AB üyeleri arasında hem askeri sanayi hem de silahlı kuvvetler açısından bloğun savunma kabiliyetlerinin arttırılması konusunda 'güçlü bir fikir birliği' olduğu konusunu dile getirdi.Bu durumun tek bir Avrupa ordusu yaratma meselesi olmadığının altını çizen Borrell, 27 AB üyesinin tamamının kendi savunma politikalarını belirlemekte özgür olduğunu da sözlerine ekledi.Borrell bloğun savunmasını güçlendirmek için AB üyelerinin ordularının 'daha fazla birlikte çalışması"' gerektiğini dile getirerek şu cümleleri dile getirdi:Borrell, bloğun modern dünyanın sert gerçeklerinin farkında olduğunu ve buna göre hazırlık yaptığını da belirterek esas meselesinin NATO içinde ABD ile yakın bir ortaklık geliştirmeyi içermesi gerektiğini vurguladı.Ocak ayında İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, birkaç yıldır tartışılan ortak bir Avrupa ordusu kurulması fikrini açıkça desteklemiş ve bu gücün barışı koruma misyonları ile çatışmaların önlenmesi için kullanılabileceğini savunmuştu.Söz konusu bu öneri, aralarında Danimarka ve Polonya'nın da bulunduğu bazı AB üyelerinin direnciyle karşılaşmıştı. Kopenhag 'NATO kolektif güvenliğimizin temel taşıdır' diyerek savunmanın ulusal egemenlik meselesi olmaya devam ettiğini savunmuş, Varşova ise AB'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin NATO'nun çabalarını tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğinde ısrar etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240308/borrell-ursula-von-der-leyenin-avrupa-savunma-komiserligi-kurulmasi-fikrine-karsi-cikti-1081529575.html

avrupa birliği

ukrayna

italya

danimarka

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, ab, antonio tajani, italya, danimarka, polonya, nato