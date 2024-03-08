https://sputniknews.com.tr/20240308/borrell-ursula-von-der-leyenin-avrupa-savunma-komiserligi-kurulmasi-fikrine-karsi-cikti-1081529575.html
Borrell, Ursula von der Leyen’in Avrupa Savunma Komiserliği kurulması fikrine karşı çıktı
Borrell, Ursula von der Leyen’in Avrupa Savunma Komiserliği kurulması fikrine karşı çıktı
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Savunma Komiserliği kurulması önerisine karşı çıktı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T23:23+0300
2024-03-08T23:23+0300
2024-03-08T23:23+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Avrupa Komisyonu'nda Savunma Komiserliği kurulması’ yönündeki önerisine karşı çıkarak, bunun AB’nin temel anlaşmalarını ihlal edeceğini savundu.Borrell, “Bir savunma komiseri faydalı olabilir. Ancak savunma komiseri görevi yanılgıya götürebilir ve AB anlaşmalarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.Savunma politikası ve silahlı kuvvetlerin AB üye devletlerinin münhasır yetki alanı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Borrell, "Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ‘Şu anda üye ülkeler arasında savunma politikasının daha iyi koordinasyonuna öncelik verilmeli’ şeklindeki görüşüne tamamen katılıyorum” ifadelerine yer verdi.Daha önce, AB Komisyon Başkanı von der Leyen, üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi’nin Bükreş'teki kongresinde yeniden komisyon başkanı seçilmesi halinde, Avrupa Savunma Komiserliği’ni kuracağını ve AB'nin savunma sorunlarını da çalışmalarında ön plana çıkaracağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-von-der-leyeni-sucladi-1081108411.html
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josep borrell, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, savunma, avrupa ordusu
josep borrell, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, savunma, avrupa ordusu
Borrell, Ursula von der Leyen’in Avrupa Savunma Komiserliği kurulması fikrine karşı çıktı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Savunma Komiserliği kurulması önerisine karşı çıktı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Avrupa Komisyonu'nda Savunma Komiserliği kurulması’ yönündeki önerisine karşı çıkarak, bunun AB’nin temel anlaşmalarını ihlal edeceğini savundu.
Borrell, “Bir savunma komiseri faydalı olabilir. Ancak savunma komiseri görevi yanılgıya götürebilir ve AB anlaşmalarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.
Savunma politikası ve silahlı kuvvetlerin AB üye devletlerinin münhasır yetki alanı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Borrell, "Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ‘Şu anda üye ülkeler arasında savunma politikasının daha iyi koordinasyonuna öncelik verilmeli’ şeklindeki görüşüne tamamen katılıyorum” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, AB Komisyon Başkanı von der Leyen, üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi’nin Bükreş'teki kongresinde yeniden komisyon başkanı seçilmesi halinde, Avrupa Savunma Komiserliği’ni kuracağını ve AB'nin savunma sorunlarını da çalışmalarında ön plana çıkaracağını ifade etmişti.