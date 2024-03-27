https://sputniknews.com.tr/20240327/besikcioglunden-etimesgut-adayina-elestiri-tam-da-kendilerine-yakisan-bir-mesaj-1082092430.html
Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'
Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'
Sputnik Türkiye
Erdal Beşikçioğlu, yarışta olduğu Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:05+0300
2024-03-27T13:05+0300
2024-03-27T13:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
erdal beşikçioğlu
enver demirel
etimesgut
seçmen
aday
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079820635_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d76416e29729e85aca1d92b268f40979.jpg
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.Beşikçioğlu bölge halkına atıldığı iddia edilen bir mesajı paylaştı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" dedi.Mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiçbir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesinin olmadığını unutmayalım, Enver Demirel" ifadeleri yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/abdulkadir-selvi-imamoglu-vaatlerini-hatirlamiyor-kurumun-ise-sozu-senettir-1082086019.html
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079820635_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e010a9d690a12a9d743ee6050f214886.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdal beşikçioğlu, enver demirel, etimesgut, seçmen, aday
erdal beşikçioğlu, enver demirel, etimesgut, seçmen, aday
Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'
Erdal Beşikçioğlu, yarışta olduğu Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" diyerek eleştirdi.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Beşikçioğlu bölge halkına atıldığı iddia edilen bir mesajı paylaştı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" dedi.
Mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiçbir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesinin olmadığını unutmayalım, Enver Demirel" ifadeleri yer alıyor.