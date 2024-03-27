https://sputniknews.com.tr/20240327/besikcioglunden-etimesgut-adayina-elestiri-tam-da-kendilerine-yakisan-bir-mesaj-1082092430.html

Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'

Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'

Sputnik Türkiye

Erdal Beşikçioğlu, yarışta olduğu Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T13:05+0300

2024-03-27T13:05+0300

2024-03-27T13:05+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

erdal beşikçioğlu

enver demirel

etimesgut

seçmen

aday

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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.Beşikçioğlu bölge halkına atıldığı iddia edilen bir mesajı paylaştı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" dedi.Mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiçbir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesinin olmadığını unutmayalım, Enver Demirel" ifadeleri yer alıyor.

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