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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'
Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'
Sputnik Türkiye
Erdal Beşikçioğlu, yarışta olduğu Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:05+0300
2024-03-27T13:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
erdal beşikçioğlu
enver demirel
etimesgut
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aday
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.Beşikçioğlu bölge halkına atıldığı iddia edilen bir mesajı paylaştı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" dedi.Mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiçbir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesinin olmadığını unutmayalım, Enver Demirel" ifadeleri yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/abdulkadir-selvi-imamoglu-vaatlerini-hatirlamiyor-kurumun-ise-sozu-senettir-1082086019.html
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erdal beşikçioğlu, enver demirel, etimesgut, seçmen, aday
erdal beşikçioğlu, enver demirel, etimesgut, seçmen, aday

Beşikçioğlu'nden Etimesgut adayına eleştiri: 'Tam da kendilerine yakışan bir mesaj'

13:05 27.03.2024
© İHA / KAAN TAŞKIN-AW118596Beşikçioğlu
Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / KAAN TAŞKIN-AW118596
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Erdal Beşikçioğlu, yarışta olduğu Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" diyerek eleştirdi.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'i sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Beşikçioğlu bölge halkına atıldığı iddia edilen bir mesajı paylaştı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" dedi.
Mesajda "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiçbir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesinin olmadığını unutmayalım, Enver Demirel" ifadeleri yer alıyor.
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