https://sputniknews.com.tr/20240327/abdulkadir-selvi-imamoglu-vaatlerini-hatirlamiyor-kurumun-ise-sozu-senettir-1082086019.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu vaatlerini hatırlamıyor, Kurum'un ise sözü senettir
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu vaatlerini hatırlamıyor, Kurum'un ise sözü senettir
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu ve Kurum'u karşılaştırdı ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hatırlattı. Selvi "Murat Kurum’un arkasında başarılı bir geçmişi... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:58+0300
2024-03-27T09:58+0300
2024-03-27T09:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
murat kurum
istanbul
hizmet
belediye
ibb
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlere az bir süre kala AK Parti ve CHP'nin adaylarını kararlaştırdı.Murat Kurum'un deprem ve sel bölgelerindeki çalışmalarını hatırlatan Selvi, şunları söyledi:Selvi, İmamoğlu'nu ise özellikle kriz zamanlarındaki tavrı üzerinden eleştirdi:
https://sputniknews.com.tr/20240322/imamoglu-17-20-tane-bakan-kasap-dukkani-gezip-oy-istiyor-uzuluyorum-yazik-1081956283.html
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abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, hizmet, belediye, ibb
abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, hizmet, belediye, ibb
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu vaatlerini hatırlamıyor, Kurum'un ise sözü senettir
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu ve Kurum'u karşılaştırdı ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hatırlattı. Selvi "Murat Kurum’un arkasında başarılı bir geçmişi var. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir tek başarısından söz edebilir misiniz?" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlere az bir süre kala AK Parti ve CHP'nin adaylarını kararlaştırdı.
Murat Kurum'un deprem ve sel bölgelerindeki çalışmalarını hatırlatan Selvi, şunları
söyledi:
"Murat Kurum’un arkasında başarılı bir geçmişi var. Deprem olmuş, sel felaketi yaşanmış, yangında, selde hep vatandaşın yanında olmuş. Onları başlarını sokacakları sıcak yuvaya kavuşturmuş. Bir tek Allah’ın kulu çıkıp ‘Murat Kurum sen söz verdin ama yapmadın’ dedi mi Ekrem İmamoğlu dahi Murat Kurum bunları yapamadı diyebiliyor mu? Bu büyük bir sermayedir. Murat Kurum İstanbul’un trafik sorunun çözeceğim, yeni metrolar, yollar yapacağım, kentsel dönüşümü başaracağım diyorsa, yapar. Çünkü sözü senettir. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır."
Selvi, İmamoğlu'nu ise özellikle kriz zamanlarındaki tavrı üzerinden eleştirdi:
"Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir tek başarısından söz edebilir misiniz? İstanbul’a sel gelir Ekrem İmamoğlu Bodrum’da tatilde. İstanbul kara teslim olur Ekrem İmamoğlu balıkçıda. Deprem bölgesine gider bir selfie çektirir, oradan Palandöken’e kayak keyfine koşar. O nedenle Ekrem İmamoğlu ‘Ben İstanbul’u 5 yıl yönettim işte eserlerim’ diyemiyor. Vaatleri sorulduğunda ise “Hatırlamıyorum” yanıtını veriyor. Çünkü yapmadı ki hatırlasın."