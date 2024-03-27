Abdulkadir Selvi: İmamoğlu vaatlerini hatırlamıyor, Kurum'un ise sözü senettir

"Murat Kurum’un arkasında başarılı bir geçmişi var. Deprem olmuş, sel felaketi yaşanmış, yangında, selde hep vatandaşın yanında olmuş. Onları başlarını sokacakları sıcak yuvaya kavuşturmuş. Bir tek Allah’ın kulu çıkıp ‘Murat Kurum sen söz verdin ama yapmadın’ dedi mi Ekrem İmamoğlu dahi Murat Kurum bunları yapamadı diyebiliyor mu? Bu büyük bir sermayedir. Murat Kurum İstanbul’un trafik sorunun çözeceğim, yeni metrolar, yollar yapacağım, kentsel dönüşümü başaracağım diyorsa, yapar. Çünkü sözü senettir. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır."