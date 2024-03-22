https://sputniknews.com.tr/20240322/imamoglu-17-20-tane-bakan-kasap-dukkani-gezip-oy-istiyor-uzuluyorum-yazik-1081956283.html

İmamoğlu: 17-20 tane bakan kasap dükkanı gezip oy istiyor, üzülüyorum yazık

İmamoğlu: 17-20 tane bakan kasap dükkanı gezip oy istiyor, üzülüyorum yazık

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak. Kasap... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T17:00+0300

2024-03-22T17:00+0300

2024-03-22T17:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

bakan

seçim

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "Temel amacımız Türkiye'de siyasetçi olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun, millete ait olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa biz ne bir parti devletiyiz ne de bir parti belediyesiyiz..." ifadelerini kullandı.İmamoğlu bakanların seçim çalışmalarını eleştirdi ve şunları da ekledi:"Seçimi kazanmanız durumunda bu Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacak?" şeklindeki bir soruya İmamoğlu, "Gayet güzel bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu, milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240322/cumhurbaskani-erdogan-karabuk-bir-iftihar-tablosudur-1081951475.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, bakan, seçim