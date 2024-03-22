https://sputniknews.com.tr/20240322/imamoglu-17-20-tane-bakan-kasap-dukkani-gezip-oy-istiyor-uzuluyorum-yazik-1081956283.html
İmamoğlu: 17-20 tane bakan kasap dükkanı gezip oy istiyor, üzülüyorum yazık
İmamoğlu: 17-20 tane bakan kasap dükkanı gezip oy istiyor, üzülüyorum yazık
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak. Kasap... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T17:00+0300
2024-03-22T17:00+0300
2024-03-22T17:00+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
bakan
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "Temel amacımız Türkiye'de siyasetçi olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun, millete ait olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa biz ne bir parti devletiyiz ne de bir parti belediyesiyiz..." ifadelerini kullandı.İmamoğlu bakanların seçim çalışmalarını eleştirdi ve şunları da ekledi:"Seçimi kazanmanız durumunda bu Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacak?" şeklindeki bir soruya İmamoğlu, "Gayet güzel bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu, milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240322/cumhurbaskani-erdogan-karabuk-bir-iftihar-tablosudur-1081951475.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, bakan, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, bakan, seçim
İmamoğlu: 17-20 tane bakan kasap dükkanı gezip oy istiyor, üzülüyorum yazık
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak. Kasap dükkânı bilmem ne dükkânı gezerek oy istiyorsun, üzülüyorum kendisine, yazık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "Temel amacımız Türkiye'de siyasetçi olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun, millete ait olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa biz ne bir parti devletiyiz ne de bir parti belediyesiyiz..." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu bakanların seçim çalışmalarını eleştirdi ve şunları da ekledi:
17-20 tane bakan, topunuz gelin ne olacak. Kasap dükkânı bilmem ne dükkânı gezerek oy istiyorsun, üzülüyorum kendisine, yazık
"Seçimi kazanmanız durumunda bu Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacak?" şeklindeki bir soruya İmamoğlu, "Gayet güzel bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu, milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cevabını verdi.