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https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-yerlikaya-paylasti--nusretin-restoranina-saldiri-talimati-veren-sahis-yakalandi-1082087402.html
Bakan Yerlikaya paylaştı: Nusret'in restoranına saldırı talimatı veren şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Nusret'in restoranına saldırı talimatı veren şahıs yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (yurt dışı firar)... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T10:53+0300
2024-03-27T11:15+0300
türkiye
nusret
içişleri bakanlığı
barış boyun
saldırı
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-22" operasyonunda, "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
https://sputniknews.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html
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yerlikaya nusret,nusret dükkanına saldırı,nusret saldırı talimat
yerlikaya nusret,nusret dükkanına saldırı,nusret saldırı talimat

Bakan Yerlikaya paylaştı: Nusret'in restoranına saldırı talimatı veren şahıs yakalandı

10:53 27.03.2024 (güncellendi: 11:15 27.03.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSENusret Gökçe
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı Beşiktaş’taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı 'Mahzen-22' operasyonu düzenlendi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-22" operasyonunda, "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.
Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek."

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
TÜRKİYE
Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı
21 Mart, 18:37
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