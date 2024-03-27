https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-yerlikaya-paylasti--nusretin-restoranina-saldiri-talimati-veren-sahis-yakalandi-1082087402.html

Bakan Yerlikaya paylaştı: Nusret'in restoranına saldırı talimatı veren şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaştı: Nusret'in restoranına saldırı talimatı veren şahıs yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (yurt dışı firar)... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T10:53+0300

2024-03-27T10:53+0300

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türkiye

nusret

içişleri bakanlığı

barış boyun

saldırı

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-22" operasyonunda, "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

https://sputniknews.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html

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yerlikaya nusret,nusret dükkanına saldırı,nusret saldırı talimat