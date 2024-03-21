https://sputniknews.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html

Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı

Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişinin, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlediği açıklandı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T18:37+0300

2024-03-21T18:37+0300

2024-03-21T18:41+0300

türkiye

nusret

nusret gökçe

etiler

silahlı saldırı

asayiş şube müdürlüğü

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Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmalar sürdüğü ifade edildi.Olay, Etiler'de Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan şubede meydana geldi.İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtildi.Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde maddi hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları da ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/nusret-kazancinin-yarisini-kimsesiz-cocuklara-bagisladi-1066230814.html

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nusret, nusret gökçe, etiler, silahlı saldırı, asayiş şube müdürlüğü