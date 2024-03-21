https://sputniknews.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html
Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı
Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişinin, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlediği açıklandı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T18:37+0300
2024-03-21T18:37+0300
2024-03-21T18:41+0300
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nusret gökçe
etiler
silahlı saldırı
asayiş şube müdürlüğü
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Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmalar sürdüğü ifade edildi.Olay, Etiler'de Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan şubede meydana geldi.İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtildi.Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde maddi hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları da ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/nusret-kazancinin-yarisini-kimsesiz-cocuklara-bagisladi-1066230814.html
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nusret, nusret gökçe, etiler, silahlı saldırı, asayiş şube müdürlüğü
nusret, nusret gökçe, etiler, silahlı saldırı, asayiş şube müdürlüğü
Etiler'de bulunan 'Nusret' isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı
18:37 21.03.2024 (güncellendi: 18:41 21.03.2024)
Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişinin, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlediği açıklandı.
Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmalar sürdüğü ifade edildi.
Olay, Etiler'de Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan şubede meydana geldi.
İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı belirtildi.
Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde maddi hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları da ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.