https://sputniknews.com.tr/20230126/nusret-kazancinin-yarisini-kimsesiz-cocuklara-bagisladi-1066230814.html
Nusret kazancının yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı
Nusret kazancının yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı
Sunumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nusret Gökçe, b altı ay önce açtığı Kapicciiiinoo'nun altı aylık kazancının yüzde 50'sini kimsesiz çocuklara... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T19:45+0300
2023-01-26T19:45+0300
2023-01-26T19:51+0300
dünya
salt bae
nusret
nusret gökçe
kimsesizler
çocuk
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Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışlandı. Dünya'nın haberine göre Nusret Gökçe'nin Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kurumlardan gelen çocukları ağırladı.Önce Nusr-Et Restoran'da yemek servis edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Sonrasında Kapicciiiinoo'da ikram gerçekleştirildi.Nusret gençlere iş verecekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Nusret Gökçe, çocuklar bir projeye imza atmaya karar verdi.Bu projede Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğinde olan 18-25 yaş aralığındaki çocukların, Nusr-et Restoranları’nda, otellerinde, yurt dışı şubelerinde veya yeni projelerinde çalışarak hem meslek öğrenebilecekleri hem de iş kaygısına düşmeden para kazanabilecekleri bir çalışma alanı yaratılması planlanıyor.'Bu bir başlangıçtı'Nusret Gökçe Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220617/nusret-gokce-kahve-dukkani-acti-kapicciiiinoo-1057550519.html
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salt bae, nusret, nusret gökçe, kimsesizler , çocuk
salt bae, nusret, nusret gökçe, kimsesizler , çocuk
Nusret kazancının yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı
19:45 26.01.2023 (güncellendi: 19:51 26.01.2023) Abone ol
Sunumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nusret Gökçe, b altı ay önce açtığı Kapicciiiinoo'nun altı aylık kazancının yüzde 50'sini kimsesiz çocuklara bağışladı.
Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışlandı.
Dünya'nın haberine
göre Nusret Gökçe'nin Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kurumlardan gelen çocukları ağırladı.
Önce Nusr-Et Restoran'da yemek servis edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Sonrasında Kapicciiiinoo'da ikram gerçekleştirildi.
Nusret gençlere iş verecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Nusret Gökçe, çocuklar bir projeye imza atmaya karar verdi.
Bu projede Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğinde olan 18-25 yaş aralığındaki çocukların, Nusr-et Restoranları’nda, otellerinde, yurt dışı şubelerinde veya yeni projelerinde çalışarak hem meslek öğrenebilecekleri hem de iş kaygısına düşmeden para kazanabilecekleri bir çalışma alanı yaratılması planlanıyor.
'Bu bir başlangıçtı'
Nusret Gökçe Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kapicciiiinoo’muzun ilk altı aylık hasılatının yarısını geleceğimiz çocuklarımız için, değerli bakanımızın katılımıyla teslim ettim. Bu bir başlangıçtı. Yeni bir farkındalık yaratıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı’ğının destekleriyle büyüyen 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz için, restoranlarımızda, otellerimizde, hatta yurt dışı şubelerimizle birlikte mesleki eğitim verip, onlara iş imkanı sağlayacağız. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizin için ne yapsak azdır!