Bakan Yerlikaya açıkladı: Hatay'da göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/QOfwLlVe0q