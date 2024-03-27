https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-yerlikaya-acikladi-hatayda-gocmen-kacakciligi-organize-suc-orgutu-cokertildi-1082083659.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Hatay'da göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Hatay'da göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen operasyonda 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T08:09+0300
2024-03-27T08:09+0300
2024-03-27T08:46+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
organize suç
organize suç örgütü
suç
suç örgütü
organize suç çetesi
insan kaçakçısı
insan kaçakçılığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240327/turkiyede-en-cok-eleman-aranan-meslekler-belli-oldu-maaslari-ne-kadar-1082082280.html
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ali yerlikaya, operasyon, organize suç, organize suç örgütü, suç, suç örgütü, organize suç çetesi, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı
ali yerlikaya, operasyon, organize suç, organize suç örgütü, suç, suç örgütü, organize suç çetesi, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Hatay'da göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi
08:09 27.03.2024 (güncellendi: 08:46 27.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen operasyonda 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: