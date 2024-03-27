Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler belli oldu: Maaşları ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240327/turkiyede-en-cok-eleman-aranan-meslekler-belli-oldu-maaslari-ne-kadar-1082082280.html
Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler belli oldu: Maaşları ne kadar?
Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler belli oldu: Maaşları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde istihdam piyasasında belirgin bir trend ortaya çıktı. Yapılan son araştırmaya göre, döner ustası ve protez tırnak uzmanı, ülke genelinde en... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T06:39+0300
2024-03-27T06:39+0300
meslek
ekonomi
döner
usta
protez
protez tırnak
maaş
net maaş
yüksek maaş
işsizlik maaşı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg
İşverenlerin en çok talep ettiği meslek gruplarının belirlenmesi, istihdam piyasasındaki dinamikleri anlamak adına önemli bir gösterge olarak biliniyor. Meslek gruplarına yönelik talebin artmasıyla birlikte, iş arayanlar için yeni kariyer fırsatları ortaya çıkıyor.Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de istihdam piyasasının en çok aranan mesleği döner ustası ve protez tırnak uzmanı. Hürriyet'in 24 Saatte İş platformunun hazırladığı verilerden aktardığına göre, şu anda döner ustası için verilen bir ilan 63 günde, protez tırnak uzmanı için 49 günde, elektrik ustası için 42 günde, ızgaracı için 42 günde, bulaşıkçı için 35 günde doluyor. Yeni açılan işletmelerin, eleman bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.Maaşlar ne kadar?İstihdam piyasasının yıldızları olan döner ustası için en düşük maaşlar 40 bin lira seviyesinden başlarken, protez tırnak uzmanı için 39 bin liradan başlıyor. Bu alanda elektrik ustası için 37 bin lira, ızgaracı için 34 bin lira, şoför için ise 32 bin lira maaş öngörülüyor.'Aradığımız personeli bulamıyoruz'Türkiye'de yeme-içme alanında 200 binden fazla işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektördeki eleman sorununa dikkat çekti. Bingöl, “Çok fazla işletme işçi bulmak için çaba gösteriyor ama aradığımız personeli bulamıyoruz. Bazı işletmeler başka şehirlerden usta getiriyor. Ama bizdeki iyi ustaların Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Avrupa’da açılan işletmeler tarafından transfer edilmesi de bizi derinden etkiledi. Dövizle maaş almak için legal ya da illegal yollardan yurtdışına gidiyor” dedi.Bingöl, “Dünyada örneği olmayan sorunlar yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon sorunumuz var. Bu kadar üniversiteli insanın ne yapacağını kimse bilmiyor. Herkes üniversite okuyor ve 25 yaşında yetişkin işsizler ortaya çıkıyor. Bizim sektörümüz için eğitim veren 56 fakülte var. Ama yüzde 90’ı mezun olduğunda 5 yıldızlı otellerde çalışmak istiyor. Kimse işletmelerde döner ustası, et ustası olmak istemiyor. Daha sonra onlar da iş bulamıyor” diye konuştu.'İyi bir protez tırnak uzmanı 40 bin liradan işe başlıyor'İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, uzman çalışan bulmak için aylarca sırada beklediklerini söyledi. Piyasada iyi bir protez tırnak uzmanının 40 bin liradan işe başladığını söyleyen Kurtönal, “İlgi çok olunca çalışanlar ayrıca her işten yüzde istiyorlar. Buradaki kazancın son zamanlarda görülmesi ile beraber çok sayıda genç arkadaşımız eğitim almak için bize başvurmaya başladı” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/turkiye-nufusunun-yaklasik-yuzde-7sini-olusturuyor-siz-de-neet-misiniz-1081792766.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_eb4b6f1ccf87d63afb509650a4d0197e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye'de en çok eleman aranan meslekler, döner ustasının maaşı ne kadar, takma tırnak uzmanı, güzellik merkezi maaş, protez tırnak uzmanı maaş, iş arama, iş bulma
türkiye'de en çok eleman aranan meslekler, döner ustasının maaşı ne kadar, takma tırnak uzmanı, güzellik merkezi maaş, protez tırnak uzmanı maaş, iş arama, iş bulma

Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler belli oldu: Maaşları ne kadar?

06:39 27.03.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde istihdam piyasasında belirgin bir trend ortaya çıktı. Yapılan son araştırmaya göre, döner ustası ve protez tırnak uzmanı, ülke genelinde en çok aranan meslekler olarak öne çıkıyor. Peki, bu mesleğe sahip olanlar ne kadar para kazanıyor?
İşverenlerin en çok talep ettiği meslek gruplarının belirlenmesi, istihdam piyasasındaki dinamikleri anlamak adına önemli bir gösterge olarak biliniyor. Meslek gruplarına yönelik talebin artmasıyla birlikte, iş arayanlar için yeni kariyer fırsatları ortaya çıkıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de istihdam piyasasının en çok aranan mesleği döner ustası ve protez tırnak uzmanı. Hürriyet'in 24 Saatte İş platformunun hazırladığı verilerden aktardığına göre, şu anda döner ustası için verilen bir ilan 63 günde, protez tırnak uzmanı için 49 günde, elektrik ustası için 42 günde, ızgaracı için 42 günde, bulaşıkçı için 35 günde doluyor. Yeni açılan işletmelerin, eleman bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Maaşlar ne kadar?

İstihdam piyasasının yıldızları olan döner ustası için en düşük maaşlar 40 bin lira seviyesinden başlarken, protez tırnak uzmanı için 39 bin liradan başlıyor. Bu alanda elektrik ustası için 37 bin lira, ızgaracı için 34 bin lira, şoför için ise 32 bin lira maaş öngörülüyor.

'Aradığımız personeli bulamıyoruz'

Türkiye'de yeme-içme alanında 200 binden fazla işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektördeki eleman sorununa dikkat çekti. Bingöl, “Çok fazla işletme işçi bulmak için çaba gösteriyor ama aradığımız personeli bulamıyoruz. Bazı işletmeler başka şehirlerden usta getiriyor. Ama bizdeki iyi ustaların Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Avrupa’da açılan işletmeler tarafından transfer edilmesi de bizi derinden etkiledi. Dövizle maaş almak için legal ya da illegal yollardan yurtdışına gidiyor” dedi.
Bingöl, “Dünyada örneği olmayan sorunlar yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon sorunumuz var. Bu kadar üniversiteli insanın ne yapacağını kimse bilmiyor. Herkes üniversite okuyor ve 25 yaşında yetişkin işsizler ortaya çıkıyor. Bizim sektörümüz için eğitim veren 56 fakülte var. Ama yüzde 90’ı mezun olduğunda 5 yıldızlı otellerde çalışmak istiyor. Kimse işletmelerde döner ustası, et ustası olmak istemiyor. Daha sonra onlar da iş bulamıyor” diye konuştu.

'İyi bir protez tırnak uzmanı 40 bin liradan işe başlıyor'

İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, uzman çalışan bulmak için aylarca sırada beklediklerini söyledi. Piyasada iyi bir protez tırnak uzmanının 40 bin liradan işe başladığını söyleyen Kurtönal, “İlgi çok olunca çalışanlar ayrıca her işten yüzde istiyorlar. Buradaki kazancın son zamanlarda görülmesi ile beraber çok sayıda genç arkadaşımız eğitim almak için bize başvurmaya başladı” şeklinde konuştu.
Depresyon, ruhsal sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
YAŞAM
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor: Siz de 'NEET' misiniz?
18 Mart, 08:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала