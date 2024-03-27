Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sigorta poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkilinin kovulma sebebi: Çinli diplomata hakaret
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'deki gemi kazası küresel ekonomiyi etkiler mi?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
18:25
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:33
9 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Oy ve Ötesi’nden Özderici: Gönüllü sayımız 200 binden 30 bine düştü
19:10
103 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: İstanbul'un prestiji bu oyunları hak ettiği seviyeye getirmek olabilir
08:07
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-uraloglu-eger-dunyada-on-ekonomiden-birisi-olacaksak-ulkemize-daha-cok-yatirim-yapmaliyiz-1082141197.html
Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız
Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T22:46+0300
2024-03-27T23:13+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
ekonomi
nevşehir
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082141041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e13e1664f774ba4ee22fe188bfddb8a7.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti tarafından düzenlenen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Nevşehir’de iftar öncesi yaptığı konuşmada, Nevşehir çevre yolunun ve Avanos tarihi köprünün bir an önce bitirileceğini söyledi. Nevşehir’e birçok yatırım yaptıklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz" dedi. Uraloğlu, "Nevşehir’i çevre illere bölünmüş yollar ile bağladık. Nevşehir’in ilçeleri ile olan ulaşımlarını sağladık. Nevşehir’e otoyolu getirdik. Ankara-Nevşehir-Niğde otoyolunu yaptık. Hava alanı noktasında Nevşehir Kapadokya Havalimanı 700 bin yolcuya hizmet edebilecek kapasitede. Fiziki mekanlarıyla ne Ulaştırma Bakanlığına, ne de Nevşehir’e yakışan bir hava alanı değil. Nisan ayı içerisinde 2 milyon kapasiteli terminal binası inşaatına başlıyoruz. Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz. 2024 yılı yatırım programına aldık” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/cevdet-yilmaz--bu-saldirilar-vatandaslarimizin-birligini-kardesligini-asla-bozamayacak-1082137086.html
türkiye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082141041_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82be4449aa26f31691b831ba86adee9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir uraloğlu, ekonomi, nevşehir
abdulkadir uraloğlu, ekonomi, nevşehir

Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız

22:46 27.03.2024 (güncellendi: 23:13 27.03.2024)
© ASIM ÇAPACI-AW171726Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© ASIM ÇAPACI-AW171726
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti tarafından düzenlenen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Nevşehir’de iftar öncesi yaptığı konuşmada, Nevşehir çevre yolunun ve Avanos tarihi köprünün bir an önce bitirileceğini söyledi. Nevşehir’e birçok yatırım yaptıklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz" dedi.
Uraloğlu, "Nevşehir’i çevre illere bölünmüş yollar ile bağladık. Nevşehir’in ilçeleri ile olan ulaşımlarını sağladık. Nevşehir’e otoyolu getirdik. Ankara-Nevşehir-Niğde otoyolunu yaptık. Hava alanı noktasında Nevşehir Kapadokya Havalimanı 700 bin yolcuya hizmet edebilecek kapasitede. Fiziki mekanlarıyla ne Ulaştırma Bakanlığına, ne de Nevşehir’e yakışan bir hava alanı değil. Nisan ayı içerisinde 2 milyon kapasiteli terminal binası inşaatına başlıyoruz. Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz. 2024 yılı yatırım programına aldık” şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
TÜRKİYE
Cevdet Yılmaz: Bu saldırılar, vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacak
19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала