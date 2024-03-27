https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-uraloglu-eger-dunyada-on-ekonomiden-birisi-olacaksak-ulkemize-daha-cok-yatirim-yapmaliyiz-1082141197.html

Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız

Bakan Uraloğlu: Eğer dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T22:46+0300

2024-03-27T22:46+0300

2024-03-27T23:13+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ekonomi

nevşehir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti tarafından düzenlenen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Nevşehir’de iftar öncesi yaptığı konuşmada, Nevşehir çevre yolunun ve Avanos tarihi köprünün bir an önce bitirileceğini söyledi. Nevşehir’e birçok yatırım yaptıklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz" dedi. Uraloğlu, "Nevşehir’i çevre illere bölünmüş yollar ile bağladık. Nevşehir’in ilçeleri ile olan ulaşımlarını sağladık. Nevşehir’e otoyolu getirdik. Ankara-Nevşehir-Niğde otoyolunu yaptık. Hava alanı noktasında Nevşehir Kapadokya Havalimanı 700 bin yolcuya hizmet edebilecek kapasitede. Fiziki mekanlarıyla ne Ulaştırma Bakanlığına, ne de Nevşehir’e yakışan bir hava alanı değil. Nisan ayı içerisinde 2 milyon kapasiteli terminal binası inşaatına başlıyoruz. Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz. 2024 yılı yatırım programına aldık” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Karayolundan, havayoluna, demiryolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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