Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:17
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-tunc-belcikadaki-saldirganlar-hakkinda-baslatilan-sorusturmanin-yakindan-takipcisiyiz-1082079910.html
Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz
Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınayarak, “Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T01:30+0300
2024-03-27T01:31+0300
yılmaz tunç
türkiye
belçika
pkk
vatan
vatandaş
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ac065d3727182bbe96748a02306f6a.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildiren Tunç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240326/cumhurbaskani-erdogan-belcikada-pkk-yandaslarinin-saldirisinda-yaralanan-genci-telefonla-aradi-1082073906.html
türkiye
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf4a2f18f920f14cf46882834f8a0e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, belçika, pkk, vatan, vatandaş
yılmaz tunç, belçika, pkk, vatan, vatandaş

Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz

01:30 27.03.2024 (güncellendi: 01:31 27.03.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınayarak, “Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildiren Tunç, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı
Dün, 20:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала