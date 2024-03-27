Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz

"Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir."