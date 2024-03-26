https://sputniknews.com.tr/20240326/cumhurbaskani-erdogan-belcikada-pkk-yandaslarinin-saldirisinda-yaralanan-genci-telefonla-aradi-1082073906.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun"... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T20:19+0300
2024-03-26T20:19+0300
2024-03-26T20:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
pkk
ypg/pkk
yandaş
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/17/1081989602_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0a059babbb672ce2a8fea9d958fb6321.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde Türklere ait iş yerlerine, derneklere ve bir camiye saldırılar düzenlemişti, gece boyunca şiddet olaylarına karışmıştı. Liege'e bağlı Cheratte köyünde PKK yandaşlarının gece boyunca kargaşa çıkardığı, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdiği ve camiye saldırdığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/pkk-yandaslari-belcikada-siddet-olaylarini-surdurdu-ulku-ocaklari-binasi-atese-verildi-1082055101.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/17/1081989602_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d9ba510a2544565122c413933eb36349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pkk, ypg/pkk, yandaş
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pkk, ypg/pkk, yandaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.
Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.
Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde Türklere ait iş yerlerine, derneklere ve bir camiye saldırılar düzenlemişti, gece boyunca şiddet olaylarına karışmıştı. Liege'e bağlı Cheratte köyünde PKK yandaşlarının gece boyunca kargaşa çıkardığı, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdiği ve camiye saldırdığı belirtilmişti.