https://sputniknews.com.tr/20240326/cumhurbaskani-erdogan-belcikada-pkk-yandaslarinin-saldirisinda-yaralanan-genci-telefonla-aradi-1082073906.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun"... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T20:19+0300

2024-03-26T20:19+0300

2024-03-26T20:19+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

pkk

ypg/pkk

yandaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde Türklere ait iş yerlerine, derneklere ve bir camiye saldırılar düzenlemişti, gece boyunca şiddet olaylarına karışmıştı. Liege'e bağlı Cheratte köyünde PKK yandaşlarının gece boyunca kargaşa çıkardığı, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdiği ve camiye saldırdığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/pkk-yandaslari-belcikada-siddet-olaylarini-surdurdu-ulku-ocaklari-binasi-atese-verildi-1082055101.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pkk, ypg/pkk, yandaş