https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-koca-paylasti-tekrar-tekrar-gormek-istedigimiz-anlar-1082141615.html
Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'
Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar" notuyla paylaştı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T23:12+0300
2024-03-27T23:12+0300
2024-03-27T23:19+0300
türkiye
fahrettin koca
motosiklet
ambulans
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20240214/saglik-bakani-kocadan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080706286.html
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fahrettin koca, motosiklet, ambulans
fahrettin koca, motosiklet, ambulans
Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'
23:12 27.03.2024 (güncellendi: 23:19 27.03.2024)
Sağlık Bakanı Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar" notuyla paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.
Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı" notunu düştü.