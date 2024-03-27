https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-koca-paylasti-tekrar-tekrar-gormek-istedigimiz-anlar-1082141615.html

Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'

Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar" notuyla paylaştı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T23:12+0300

2024-03-27T23:12+0300

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türkiye

fahrettin koca

motosiklet

ambulans

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20240214/saglik-bakani-kocadan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080706286.html

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fahrettin koca, motosiklet, ambulans