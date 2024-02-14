Sağlık Bakanı Koca'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR - RAHMİ MEYVECİ-Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR - RAHMİ MEYVECİ-
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Sağlık Bakanı Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamasında, "Olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" ifadelerini kullandı.
Erzincan İliç’te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10’a, UMKE ekibi sayısı 3’e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi. pic.twitter.com/At3qK8Qpx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2024