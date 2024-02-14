https://sputniknews.com.tr/20240214/saglik-bakani-kocadan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080706286.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamasında, "Olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T00:27+0300

2024-02-14T00:27+0300

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türkiye

fahrettin koca

erzincan

maden

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/iletisim-baskani-altundan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080697299.html

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