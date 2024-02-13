https://sputniknews.com.tr/20240213/iletisim-baskani-altundan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080697299.html

İletişim Başkanı Altun'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T18:46+0300

2024-02-13T18:46+0300

2024-02-13T18:46+0300

türkiye

fahrettin altun

erzincan

toprak kayması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240213/erzincanda-maden-coktu-cok-sayida-isci-gocuk-altinda-kaldi-1080690482.html

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fahrettin altun, erzincan, toprak kayması