https://sputniknews.com.tr/20240213/iletisim-baskani-altundan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080697299.html
İletişim Başkanı Altun'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T18:46+0300
2024-02-13T18:46+0300
2024-02-13T18:46+0300
türkiye
fahrettin altun
erzincan
toprak kayması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240213/erzincanda-maden-coktu-cok-sayida-isci-gocuk-altinda-kaldi-1080690482.html
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fahrettin altun, erzincan, toprak kayması
fahrettin altun, erzincan, toprak kayması
İletişim Başkanı Altun'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."