https://sputniknews.com.tr/20240327/avusturya-turkiye-maci-sonrasi-montelladan-istifa-sorusuna-yanit-1082082508.html
Milli takım teknik direktörü Montella'dan Avusturya maçı sonrası kritik açıklama: İstifa edecek mi?
Milli takım teknik direktörü Montella'dan Avusturya maçı sonrası kritik açıklama: İstifa edecek mi?
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Montella 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T06:52+0300
2024-03-27T06:52+0300
2024-03-27T06:54+0300
vincenzo montella
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A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna sert bir yanıt verdi:'Provokasyon olduğunu düşünüyorum'
https://sputniknews.com.tr/20240327/milli-takimdan-3-yil-sonra-bir-ilk-1082081691.html
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vincenzo montella
Milli takım teknik direktörü Montella'dan Avusturya maçı sonrası kritik açıklama: İstifa edecek mi?
06:52 27.03.2024 (güncellendi: 06:54 27.03.2024)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Montella 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde gelen bir soruya sert bir yanıt verdi.
A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna sert bir yanıt verdi:
'Provokasyon olduğunu düşünüyorum'
"Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur. Maçı tekrar seyrettiğimizde pozisyonlara bakmam gerekecek. İstifa sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz yanlış bir soru sorduğunuzda işi bırakıyor musunuz? Saygı gösteriyorum ve gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden cevap vermeyeceğim.