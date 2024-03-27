Milli takım teknik direktörü Montella'dan Avusturya maçı sonrası kritik açıklama: İstifa edecek mi?

"Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur. Maçı tekrar seyrettiğimizde pozisyonlara bakmam gerekecek. İstifa sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz yanlış bir soru sorduğunuzda işi bırakıyor musunuz? Saygı gösteriyorum ve gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden cevap vermeyeceğim.