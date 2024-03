https://sputniknews.com.tr/20240327/arastirma-1-ay-boyunca-uykularini-tam-alanlar-6-yas-genc-hissediyor-1082096243.html

Araştırma: 1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor

Araştırma: 1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, 1 ay boyunca uykularını tam alan kişilerin oldukları yaştan yaklaşık 6 yaş genç hissettiklerini belirledi.

CNN'in haberine göre, İsveç'teki Karolinska Enstitüsündeki araştırmacılar yeterli uyku almanın ve uykusuzluğun, hissedilen yaşla ilişkisini inceledi.Araştırma kapsamında, 18-70 yaşlarındaki 429 kişiyle yapılan ilk çalışmada, kişilere son bir ay içinde kaç gece uykularından verim alamadıkları ve uykularını tam alamadıkları günlerde kendilerini kaç yaşında hissettikleri soruldu.Elde edilen veriler, psikolojik araştırmalarda kullanılan standart ölçeğe göre değerlendirildi.Bilim adamları, ilk çalışmanın sonucunda, kişilerin uykularını tam alamadıkları her gün için 3 ay yaşlı hissederken son 1 ay boyunca uykularını tam alanların yaklaşık 6 yaş genç hissettiklerini bildirdi.'Az uyuyunca yaşlı hissettiler'İkinci çalışmada ise 18-46 yaşlarındaki 186 gönüllünün, arka arkaya iki gün boyunca 4 saat uyuduklarında kaç yaşında hissettikleri incelendi.İncelemeler sonucunda, peş peşe iki gün boyunca sadece 4 saat uyuyan gönüllülerin yaklaşık 4,5 yaş daha yaşlı hissettikleri tespit edildi.Araştırmacılar, sabahları uyanık olmayı sevenler olarak nitelenen "sabah kuşları" ile geceleri uyanık olmayı seven "gece kuşlarının" uyku kaybına verdiği tepkinin de değiştiğini gözlemledi.Sabah insanlarının uykusunu az aldığı zamanlarda gece insanına göre daha kendilerini yaşlı hissettikleri, 9 saatlik uykularını aldıklarında ise daha genç hissettikleri ortaya çıktı.İsveç'teki Karolinska Enstitüsünde psikonöroimmünoloji (PNI) alanında çalışan Doktor Leonie Balter, uykunun insanların kendilerini kaç yaşında hissettiğine dair çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.Balter, insanların daha genç hissetmeleri sağlanabilirse sosyal ve fiziksel açıdan aktif olacaklarını ve yeni deneyimlere daha istekli olabileceklerini belirterek çalışmanın önemine dikkati çekti.Araştırmanın makalesi, "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

