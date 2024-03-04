https://sputniknews.com.tr/20240304/arastirma-sonucu-surpriz-cikti-evliler-mi-mutlu-bekarlar-mi-1081335928.html

Araştırma sonucu sürpriz çıktı: Evliler mi mutlu bekarlar mı?

Araştırma sonucu sürpriz çıktı: Evliler mi mutlu bekarlar mı?

Sputnik Türkiye

Çağın değişen dinamikleriyle birlikte, evlilik anlayışı da önemli ölçüde değişti. Bazıları hala hayat ortağını bulup evlenmeye hazırken, diğerleri bekarlığı... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T09:27+0300

2024-03-04T09:27+0300

2024-03-04T09:27+0300

yaşam

evlilik

evlilik teklifi

ikinci evlilik

akraba evliliği

evlilik masrafları

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Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi, bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.Evliler mi mutlu bekarlar mı?Kaliforniya Üniversitesi evlilikte mutluluğun ve sağlığın ilgisi olup olmadığını araştırırken "Evliler mi daha mutlu yoksa bekarlar mı?" sorusunun da yanıtını aradı. Haber Global'in aktardığı araştırma sonucu göre evliliğin mutlulukla ilgisi olmadığı ortaya çıktı; yani evlilik insanları bekarlıktan daha mutlu ya da sağlıklı yapmıyor.Mikrofon uzatılanlardan biri "Evlilik insanı yıpratan, yaşlandıran, yoran, çok sorumluluk yükleyen bir şey", derken diğerlerinden ise "Her türlü bekarlık sultanlıktır ağabey!" gibi yorumlar geldi.Evlilerden daha mutlularBilim insanları evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.Yine gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:Bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktıAraştırmalarda evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var. Hatta yaşam tarzı ele alındığında bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240304/apar-topar-hastaneye-kaldirilmisti-acun-ilicalidan-kotu-haber--bir-anda-her-sey-sona-erebilir-1081333789.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evlilik, evlilik teklifi, ikinci evlilik, akraba evliliği, evlilik masrafları