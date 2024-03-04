https://sputniknews.com.tr/20240304/arastirma-sonucu-surpriz-cikti-evliler-mi-mutlu-bekarlar-mi-1081335928.html
Araştırma sonucu sürpriz çıktı: Evliler mi mutlu bekarlar mı?
Araştırma sonucu sürpriz çıktı: Evliler mi mutlu bekarlar mı?
Sputnik Türkiye
Çağın değişen dinamikleriyle birlikte, evlilik anlayışı da önemli ölçüde değişti. Bazıları hala hayat ortağını bulup evlenmeye hazırken, diğerleri bekarlığı... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:27+0300
2024-03-04T09:27+0300
2024-03-04T09:27+0300
yaşam
evlilik
evlilik teklifi
ikinci evlilik
akraba evliliği
evlilik masrafları
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Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi, bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.Evliler mi mutlu bekarlar mı?Kaliforniya Üniversitesi evlilikte mutluluğun ve sağlığın ilgisi olup olmadığını araştırırken "Evliler mi daha mutlu yoksa bekarlar mı?" sorusunun da yanıtını aradı. Haber Global'in aktardığı araştırma sonucu göre evliliğin mutlulukla ilgisi olmadığı ortaya çıktı; yani evlilik insanları bekarlıktan daha mutlu ya da sağlıklı yapmıyor.Mikrofon uzatılanlardan biri "Evlilik insanı yıpratan, yaşlandıran, yoran, çok sorumluluk yükleyen bir şey", derken diğerlerinden ise "Her türlü bekarlık sultanlıktır ağabey!" gibi yorumlar geldi.Evlilerden daha mutlularBilim insanları evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.Yine gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:Bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktıAraştırmalarda evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var. Hatta yaşam tarzı ele alındığında bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/apar-topar-hastaneye-kaldirilmisti-acun-ilicalidan-kotu-haber--bir-anda-her-sey-sona-erebilir-1081333789.html
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evlilik, evlilik teklifi, ikinci evlilik, akraba evliliği, evlilik masrafları
evlilik, evlilik teklifi, ikinci evlilik, akraba evliliği, evlilik masrafları
Araştırma sonucu sürpriz çıktı: Evliler mi mutlu bekarlar mı?
Çağın değişen dinamikleriyle birlikte, evlilik anlayışı da önemli ölçüde değişti. Bazıları hala hayat ortağını bulup evlenmeye hazırken, diğerleri bekarlığı özgürlüğün bir sembolü olarak görmekte. Peki, evlilik mutluluğu mu, yoksa bekarlık mı daha mutlu ediyor? Araştırma sonucu da ezber bozdu.
Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi, bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.
Evliler mi mutlu bekarlar mı?
Kaliforniya Üniversitesi evlilikte mutluluğun ve sağlığın ilgisi olup olmadığını araştırırken "Evliler mi daha mutlu yoksa bekarlar mı?" sorusunun da yanıtını aradı. Haber Global'in aktardığı araştırma sonucu göre evliliğin mutlulukla ilgisi olmadığı ortaya çıktı; yani evlilik insanları bekarlıktan daha mutlu ya da sağlıklı yapmıyor.
Mikrofon uzatılanlardan biri "Evlilik insanı yıpratan, yaşlandıran, yoran, çok sorumluluk yükleyen bir şey", derken diğerlerinden ise "Her türlü bekarlık sultanlıktır ağabey!" gibi yorumlar geldi.
Bilim insanları evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.
Yine gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
Evlilik bir yere bağlıyor insanı.
Bekarlık sultanlık yani, daha iyi.
Bekarlar daha mutlu çünkü evlilik aşkı öldürüyor.
Ben 10 yıllık evliyim, çok da mutluyum. Bekarken hiç mutlu değildim, çok şükür.
Daha bugün dedim ki 'Keşke hiç evlenmeseydim!'
Ben şu an mutluyum, evlenmeden önce daha mutsuzmuşum.
Ben bir evlilik yaptım, ayrıldım. Mantıklı bir şey yaptığımı düşünüyorum, keşke bekar kalsaydım.
Bekar olunca tek tabanca oluyorsun, kendi kesenden yiyip kendi kesenden harcıyorsun.
Gençlerimizin maalesef bizler gibi fazla tahammülleri yok.
Doğru insanla hayatı birleştirmek kadar mutlu olunabilecek başka bir şey düşünemiyorum.
Bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktı
Araştırmalarda evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var. Hatta yaşam tarzı ele alındığında bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği sonucu ortaya çıktı.