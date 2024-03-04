https://sputniknews.com.tr/20240304/apar-topar-hastaneye-kaldirilmisti-acun-ilicalidan-kotu-haber--bir-anda-her-sey-sona-erebilir-1081333789.html
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı, Acun Ilıcalı'dan kötü haber: 'Bir anda her şey sona erebilir'
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı, Acun Ilıcalı'dan kötü haber: 'Bir anda her şey sona erebilir'
Sputnik Türkiye
Survivor'da en başarılı isimlerden olan Nagihan Karadere sakatlık yaşamıştı. "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu merak edilirken, son gelişmeleri ise Acun... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T08:10+0300
2024-03-04T08:10+0300
2024-03-04T08:14+0300
yaşam
acun ilıcalı
acun medya
sakatlık
sakatlık
nagihan karadere
survivor
all star
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Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda kötü bir kaza geçirdi. Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Acun Ilıcalı son durumu paylaşarak "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.Ne olmuştu?Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlandı ve kendisini bir anda yerde buldu. Oyun alanında ilk müdahale edilen Nagihan Karadere, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/meteorolojiden-buyuksehirlere-yeni-alarm-sali-saganak-persembe-kar-geliyor-8-ile-risk-uyarisi-1081332988.html
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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı, Acun Ilıcalı'dan kötü haber: 'Bir anda her şey sona erebilir'
08:10 04.03.2024 (güncellendi: 08:14 04.03.2024)
Survivor'da en başarılı isimlerden olan Nagihan Karadere sakatlık yaşamıştı. "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu merak edilirken, son gelişmeleri ise Acun Ilıcalı aktardı.
Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda kötü bir kaza geçirdi. Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Acun Ilıcalı son durumu paylaşarak "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.
Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlandı ve kendisini bir anda yerde buldu. Oyun alanında ilk müdahale edilen Nagihan Karadere, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.