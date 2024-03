https://sputniknews.com.tr/20240304/apar-topar-hastaneye-kaldirilmisti-acun-ilicalidan-kotu-haber--bir-anda-her-sey-sona-erebilir-1081333789.html

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı, Acun Ilıcalı'dan kötü haber: 'Bir anda her şey sona erebilir'

Survivor'da en başarılı isimlerden olan Nagihan Karadere sakatlık yaşamıştı. "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu merak edilirken, son gelişmeleri ise Acun... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda kötü bir kaza geçirdi. Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Acun Ilıcalı son durumu paylaşarak "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.Ne olmuştu?Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlandı ve kendisini bir anda yerde buldu. Oyun alanında ilk müdahale edilen Nagihan Karadere, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

