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Meteoroloji’den büyükşehirlere yeni alarm: Salı sağanak, perşembe kar geliyor; 8 ile 'risk uyarısı'
Meteoroloji’den büyükşehirlere yeni alarm: Salı sağanak, perşembe kar geliyor; 8 ile 'risk uyarısı'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den yeni hafta için uyarılar peş peşe geldi. Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor. Salı günü Marmara dahil birçok kentte sağanak görülecek. 8 kent... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T07:35+0300
2024-03-04T07:35+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İzmir, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Risk uyarısıCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı günü Ege, Marmara’nın güney ve batısı, batı Akdeniz’e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya’da risk var" ifadelerini kullandı ve ekledi:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yarın Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Meteoroloji’den büyükşehirlere yeni alarm: Salı sağanak, perşembe kar geliyor; 8 ile 'risk uyarısı'

07:35 04.03.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AA
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Meteoroloji’den yeni hafta için uyarılar peş peşe geldi. Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor. Salı günü Marmara dahil birçok kentte sağanak görülecek. 8 kent için ise ‘risk var’ uyarısı yapıldı. Perşembe günü ise Türkiye'ye giriş yapacak olan soğuk hava dalgası kar ve karla karışık yağmur yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İzmir, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Risk uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı günü Ege, Marmara’nın güney ve batısı, batı Akdeniz’e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya’da risk var" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 7°C
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KARS -8°C, 7°C
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MALATYA 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 15°C
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GAZİANTEP 2°C, 15°C
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