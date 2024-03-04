https://sputniknews.com.tr/20240304/meteorolojiden-buyuksehirlere-yeni-alarm-sali-saganak-persembe-kar-geliyor-8-ile-risk-uyarisi-1081332988.html

Meteoroloji’den büyükşehirlere yeni alarm: Salı sağanak, perşembe kar geliyor; 8 ile 'risk uyarısı'

Meteoroloji’den büyükşehirlere yeni alarm: Salı sağanak, perşembe kar geliyor; 8 ile 'risk uyarısı'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den yeni hafta için uyarılar peş peşe geldi. Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor. Salı günü Marmara dahil birçok kentte sağanak görülecek. 8 kent... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T07:35+0300

2024-03-04T07:35+0300

2024-03-04T07:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İzmir, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Risk uyarısıCNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı günü Ege, Marmara’nın güney ve batısı, batı Akdeniz’e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya’da risk var" ifadelerini kullandı ve ekledi:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yarın Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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