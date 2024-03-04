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16 milyon emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün: Zam mı gelecek, ödemeler ne zaman?
16 milyon emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün: Zam mı gelecek, ödemeler ne zaman?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı düzenlenecek. Emekli bayram ikramiyelerine artış yapılacağı iddiası gündeme gelirken... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T07:17+0300
2024-03-04T07:17+0300
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Bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İkramiyeler için süreçte iki aşama kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.Toplantıda neler konuşulacak?Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili son açıklaması gündem olurken bugün yapılacak kabine öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.'İkramiyelere zam kararı çıkacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısından sonra alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Gazeteci Mehmet Çetin Güleç'in haberine göre Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam kararını açıklayacağı iddia edildi.İkramiyeler ne zaman hesaplar yatacak?Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konuyla ilgili detayları CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
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16 milyon emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün: Zam mı gelecek, ödemeler ne zaman?

07:17 04.03.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı düzenlenecek. Emekli bayram ikramiyelerine artış yapılacağı iddiası gündeme gelirken, bayram ikramiyesine yapılan 3 bin TL artışın ne zaman ödeneceği de merak konusu.
Bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İkramiyeler için süreçte iki aşama kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Toplantıda neler konuşulacak?

Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili son açıklaması gündem olurken bugün yapılacak kabine öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

'İkramiyelere zam kararı çıkacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısından sonra alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Gazeteci Mehmet Çetin Güleç'in haberine göre Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam kararını açıklayacağı iddia edildi.

İkramiyeler ne zaman hesaplar yatacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konuyla ilgili detayları CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayının sonuna kadar emekli maaşı ile ilgili başvuru yapıp emekli maaşı alan herkes alacak. 3 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Geçmiş dönemde emekli olup da şu anda emekli maaşı alan herkes alacak. Bir Meclis süreci vardı bu süreçten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak, Resmi Gazete’de yayımlandığı zaman bunlar hesaplara yatacak. Şu anda bununla ilgili Meclis tatile girdiğinden kaynaklı, 10 Nisan’da da Ramazan Bayramı olduğu için geçmiş dönemlerdeki ikramiyelerin ödenme tarihleri hep bayramın 1 hafta öncesinde emekli tahsis numarasının son hanesine göre hem SSK hem Bağkur hem Emekli Sandığı’ndan emekli olan herkese yattığını gözlemliyoruz. Yasal düzenleme 3 bin TL olduğundan ötürü hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda 3’er bin TL’den 6 bin TL olarak ayrı ayrı oranda yatacağını biliyoruz.

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