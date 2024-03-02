https://sputniknews.com.tr/20240302/sgkdan-asgari-ucret-genelgesi-isveren-destegine-iptal-uyarisi-yapildi-1081299194.html

SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi: İşveren desteğine iptal uyarısı yapıldı

SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi: İşveren desteğine iptal uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eksik prim bildiren işveren için bir genelge yayımladı. Buna göre brüt asgari... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T16:48+0300

2024-03-02T16:48+0300

2024-03-02T16:48+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

asgari ücret

asgari geçim

ceza

genelge

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Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.NTV'nin haberine göre, yapılmış ödemeler ise cezasıyla birlikte geri alınacak. Genelgeye göre yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesinin tespit edilmesi halinde işveren 2024 yılı için destekten yararlanamayacak.Ödenen tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak.

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