https://sputniknews.com.tr/20240301/emeklilere-milli-gelir-zammi-yolda-mevcut-calisanlarin-ayligi-da-guncellenecek-1081249312.html

Emeklilere 'milli gelir zammı' yolda: 'Mevcut çalışanların aylığı da güncellenecek'

Emeklilere 'milli gelir zammı' yolda: 'Mevcut çalışanların aylığı da güncellenecek'

Sputnik Türkiye

TÜİK 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızını yüzde 4.5 olarak açıkladı. Milli gelirde yaşanan artış dolayısıyla 2024 yılında emekli olanların... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T11:27+0300

2024-03-01T11:27+0300

2024-03-01T11:27+0300

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2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artış dolayısıyla, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılması ön görülüyor.Bu yıl emekli olanların aylıklarının yeniden hesaplanması ve yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0.8 ile yüzde 1.35 arasında değişen oranlarda artış olması masada.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yıl başından bu yana emekli aylığı bağlanmış olanların ilave zam farkları nisan ayından itibaren aylıklarına yansıyacak.Hesaplama nasıl yapılıyor?İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların bugünkü değere güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Kazancın güncel değeri hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı ile belirleniyor.2000-2008 arasındaki prime esas kazançların güncellenmesi sırasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı ve GSYH artışının yüzde 100’ü dikkate alınıyor.2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncellenmesi sırasında ise TÜFE artışının yüzde 100’ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30’u esas alınarak hesaplama yapılıyor.Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışını yüzde 64.77 olarak açıkladı. Bu nedenle, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarının hesabında güncelleme katsayısı 1,6477 olarak uygulandı. Emekli aylıkları bu katsayı üzerinden hesaplanarak bağlandı.TÜİK dün 2023 yılı GSYH büyümesini yüzde 4.5 olarak açıkladı. Güncelleme katsayısına büyüme oranının yüzde 30’u olan .35 puan ilave edilecek. Böylece 2023 yılı güncelleme katsayısı 1.6612’ye yükselecek.Yeni emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları ise doğrudan 1.6612 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacak.'İlave zam aylıklara Nisan ayında yansıyacak'Kıvanç, sözlerine ise şöyle devam etti:'Mevcut çalışanların aylığı da güncellenecek'e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun maaş robotuna giren mevcut çalışanlar, bugün emekli olsalar ne kadar aylık alabileceklerini sürekli görebiliyorlar. Birçok çalışan her ay maaş robotuna girerek ne kadar emekli aylığı alabileceğini sorguluyor.Mevcut çalışanlar maaş robotunda 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 1,6477 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanan aylıklarını görebiliyorlardı. SGK’nın gerekli uyarlamayı yapmasının ardından emekliler önümüzdeki günlerden itibaren 1,6612 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanan aylıklarını görmeye başlayacaklar.

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