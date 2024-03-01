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Kasiyerken milyoner oldu: Tepki çekince ne iş yaptığını açıkladı
Kasiyerken milyoner oldu: Tepki çekince ne iş yaptığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Genç işadamı Sebastian Ghiorghiu, sermayesiz olarak elde ettiği milyonları ve lüks araba takıntısını açıklayınca sosyal medyada tartışma yarattı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T06:59+0300
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yaşam
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Sermayesiz bir şekilde milyoner olan genç iş insanı Sebastian Ghiorghiu, sosyal medyayı alevlendirdi. Ghiorghiu, katıldığı bir podcast yayınında, 20'li yaşlardaki her erkeğin lüks araba sahibi olması gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çekti.200 bin dolar civarında bir paranın bozuk paradan bir farkı olmadığını iddia eden genç adam bir anda dünyada gündem oldu. Ghirorgihu o anlarda şu sözleri sarf etti:24 yaşındaki işadamı, çeşitli gelir kaynaklarından sadece altı yılda 8 milyon dolar kazandığını da iddia etti.Gelirlerinin çoğunu Google reklamcılık ve Youtube üzerinden kazandığını belirten Ghiroghiu'nun sosyal medyada an itibariyle binlerce takipçisi bulunuyor.Sosyal medyadan gelen tepkilere ise Ghirorgihu'den yanıt gecikmedi. Ghirorgihu, internet üzerinden ürün satışı yaparak iyi bir gelir elde edileceğini belirterek şu sözleri söyledi:Bu tweetinin ardından zengin olmadan önce yaptıklarını anlatan Ghirorgihu, ABD'ye ilk geldiğinde TACO Bell ve KFC isimli firmalarda saatliği 8 dolardan çalıştığını hatırlattı.Bir süre sonra araba kiralama işine girerek kar yapmaya başladığını belirten Ghirorgihu, 19 yaşında 9 arabasının olduğunu belirterek şöyle dedi:
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zengin, kasiyer, meslek
zengin, kasiyer, meslek

Kasiyerken milyoner oldu: Tepki çekince ne iş yaptığını açıkladı

06:59 01.03.2024
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Genç işadamı Sebastian Ghiorghiu, sermayesiz olarak elde ettiği milyonları ve lüks araba takıntısını açıklayınca sosyal medyada tartışma yarattı.
Sermayesiz bir şekilde milyoner olan genç iş insanı Sebastian Ghiorghiu, sosyal medyayı alevlendirdi. Ghiorghiu, katıldığı bir podcast yayınında, 20'li yaşlardaki her erkeğin lüks araba sahibi olması gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çekti.
200 bin dolar civarında bir paranın bozuk paradan bir farkı olmadığını iddia eden genç adam bir anda dünyada gündem oldu. Ghirorgihu o anlarda şu sözleri sarf etti:
'Yirmili yaşlarında bir adamsanız ve bir Lamborghini'niz yoksa, gerçekten oturup kendinizle ciddi bir tartışma yapmalısınız'
24 yaşındaki işadamı, çeşitli gelir kaynaklarından sadece altı yılda 8 milyon dolar kazandığını da iddia etti.
Gelirlerinin çoğunu Google reklamcılık ve Youtube üzerinden kazandığını belirten Ghiroghiu'nun sosyal medyada an itibariyle binlerce takipçisi bulunuyor.
Sosyal medyadan gelen tepkilere ise Ghirorgihu'den yanıt gecikmedi. Ghirorgihu, internet üzerinden ürün satışı yaparak iyi bir gelir elde edileceğini belirterek şu sözleri söyledi:
'Tanıdığım bu 18 yaşındaki çocuk, birkaç ay önce sermayesiz satış yapmaya başladı. Bugün öğlene kadar %30 marjla 12 bin dolar yaptı ve kredi kartına ihtiyacı olduğu için reklamları kapatmak zorunda kaldı. Sen hala deliriyorsun 20'li yaşlarında bir lambon olmalı dediğim için'
Bu tweetinin ardından zengin olmadan önce yaptıklarını anlatan Ghirorgihu, ABD'ye ilk geldiğinde TACO Bell ve KFC isimli firmalarda saatliği 8 dolardan çalıştığını hatırlattı.
Bir süre sonra araba kiralama işine girerek kar yapmaya başladığını belirten Ghirorgihu, 19 yaşında 9 arabasının olduğunu belirterek şöyle dedi:
'Ne bekliyorsunuz ki? 19 yaşında birine para verirseniz lüks bir araba alır, bende öyle yaptım. Arabam hayatımdaki ilk başarım, ilk kupam gibiydi'
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