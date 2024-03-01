https://sputniknews.com.tr/20240301/kasiyerken-milyoner-oldu-tepki-cekince-ne-is-yaptiginiacikladi-1081243971.html

Kasiyerken milyoner oldu: Tepki çekince ne iş yaptığını açıkladı

Kasiyerken milyoner oldu: Tepki çekince ne iş yaptığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Genç işadamı Sebastian Ghiorghiu, sermayesiz olarak elde ettiği milyonları ve lüks araba takıntısını açıklayınca sosyal medyada tartışma yarattı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T06:59+0300

2024-03-01T06:59+0300

2024-03-01T06:59+0300

yaşam

zengin

kasiyer

meslek

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Sermayesiz bir şekilde milyoner olan genç iş insanı Sebastian Ghiorghiu, sosyal medyayı alevlendirdi. Ghiorghiu, katıldığı bir podcast yayınında, 20'li yaşlardaki her erkeğin lüks araba sahibi olması gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çekti.200 bin dolar civarında bir paranın bozuk paradan bir farkı olmadığını iddia eden genç adam bir anda dünyada gündem oldu. Ghirorgihu o anlarda şu sözleri sarf etti:24 yaşındaki işadamı, çeşitli gelir kaynaklarından sadece altı yılda 8 milyon dolar kazandığını da iddia etti.Gelirlerinin çoğunu Google reklamcılık ve Youtube üzerinden kazandığını belirten Ghiroghiu'nun sosyal medyada an itibariyle binlerce takipçisi bulunuyor.Sosyal medyadan gelen tepkilere ise Ghirorgihu'den yanıt gecikmedi. Ghirorgihu, internet üzerinden ürün satışı yaparak iyi bir gelir elde edileceğini belirterek şu sözleri söyledi:Bu tweetinin ardından zengin olmadan önce yaptıklarını anlatan Ghirorgihu, ABD'ye ilk geldiğinde TACO Bell ve KFC isimli firmalarda saatliği 8 dolardan çalıştığını hatırlattı.Bir süre sonra araba kiralama işine girerek kar yapmaya başladığını belirten Ghirorgihu, 19 yaşında 9 arabasının olduğunu belirterek şöyle dedi:

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zengin, kasiyer, meslek