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'İlk Türk astronotum' diye Japonları kandırdı: Herkesi inandırdığı yalanı ortaya çıkınca kaçtı
'İlk Türk astronotum' diye Japonları kandırdı: Herkesi inandırdığı yalanı ortaya çıkınca kaçtı
Sputnik Türkiye
Tüm dünyayı, en başta da Japonları 'İlk Türk astronotum' diyerek kandıran Serkan Anılır gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sırra kadem bastı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T07:39+0300
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yaşam
türk
astronot
alper gezeravcı
japon
japonya
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Serkan Anılır adlı kişi sosyal medyanın yeni yeni hayatlara girmeye başladığı günlerde, yani yaklaşık 15-20 yıl önce ortaya çıktı. Bir anda sosyal medya ve basının gündemine bilim insanı kimliğiyle düştü. 2004 ila 2010 yılları arasında çoğu kişi onu Japonya'da yaptığı çalışmalar ve görevi nedeniyle 'Japonya’nın süper beyni', 'Türk Bilim Adamının Uzay Asansörü: ATA' ve 'Japonların Türk samurayı' unvanlarıyla tanıdı.Anlatılanlara göre Serkan Anılır, yüksek lisansını Almanya’da yüksek teknoloji alanında tamamlamış, doçent doktor unvanına sahip, uzay fiziği üzerine Tokyo'da çalışmalar yapan, 8 üniversitede profesör unvanıyla ders veren, ilk Türk astronot, NASA’da Uzay Asansörü, Japonya’da Uzay Şemsiyesi projelerinde söz sahibi olan, Japonya Uzay Havacılık Dairesi’ndeki (JAXA) uzay-fizik bölümünde başkanlık yapan, 9 bin kişinin çalıştığı JAXA’daki tek yabancı olarak görev alan ve 2009 yılında Cadde Yayınları’ndan çıkan 'Türk’ten Samuray Olur mu?' kitabının yazarıydı.2000'li yılların ortalarında Tokyo'da görev yapan bu 'marifetli' Türk bilim insanı incelemeye alındı. Yetkililerin karşılaştığı şeyler pek de iç açıcı cinsten değildi. Başta Serkan Anılır'ın doktora tezinin neredeyse yüzde 40'ı çalıntıydı. Hatta kendisine bu konu hakkında soru sorulduğunda şu cevabı vermişti: Yetmedi yetkililer ilk Türk astronot olduğu iddiasını da araştırdı ki bu çok güçlü bir iddiaydı. Astronot olduğuna yürekten inanan Anılır'ın NASA'da çekilmiş bir fotoğrafı bile vardı. Bu fotoğrafı incelemeye alan yetkililer aslında fotoğrafın NASA astronotu Richard J. Hieb'e ait olduğunu, Anılır'ın Hieb'in fotoğrafı üzerinde fotomontaj yaptığı tespit edildi. Ancak Serkan Anılır'ın buna da verecek bir cevabı elbette vardı. Her yerde uzaya giden ilk Türk astronot olduğunu iddia ettiği ve gösterdiği söz konusu o fotoğraf için Anılır şu cümleleri kullandı:Serkan Anılır'ın kariyerine dair 'foyaları' bir bir ortaya çıkarken her birine verecek cevabı olan Anılır, kendi sosyal medya hesabından astronot, olimpiyat şampiyonu ve yazar olduğunu, Türkiye’nin ilk resmi astronot adayı olarak NASA’ya gönderildiğini ve orada 2 yıl astronotluk eğitimi aldığını, Illinois Üniversitesi ve İTÜ'den mezun olduğunu, Japon Uzay Fiziği Departmanı'nda başkan olduğunu ve Amerikan Ödül Madalyası'na layık görüldüğünü, Tokyo Üniversitesi’nin yabancı yardımcı doçentlik unvanına sahip bir bilim insanı olduğunu söyleyip duruyordu. Dahası ona inanan kişi sayısı da azımsanamayacak kadar fazlaydı.Ancak Japon yetkililer bu işin peşini bırakmadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Serkan Anılır'ın söylediği her şeyin kurmaca ve gerçeklikten uzak olduğu görüldü. Söyledikleri uydurma olduğu gibi Japonya'da çalışmak için sunduğu tüm belgeler de sahteydi. Japon Uzay Fiziği Departmanı diye bir birim yoktu. Illinois ve İTÜ mezunu değildi. Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuydu. Tokyo Üniversitesi’nde daha önce birçok yabancı yardımcı doçent görev yapmıştı.Serkan Anılır’ın aslında sanıldığı gibi biri olmadığı ortaya çıkınca Tokyo Üniversitesi "130 yıllık tarihimizde böyle bir şey yaşamadık" diyerek Serkan Anılır’ı işten attı ve doktorluk unvanını iptal etti. Tarihe ise 'Japonları kandıran Türk' olarak geçti. Bu olaydan sonra Serkan Anılır bir anda ortadan kayboldu kelimenin gerçek anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse şimdilerde onun nerede olduğunu bilmiyor.
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türk, astronot, alper gezeravcı, japon, japonya
türk, astronot, alper gezeravcı, japon, japonya

'İlk Türk astronotum' diye Japonları kandırdı: Herkesi inandırdığı yalanı ortaya çıkınca kaçtı

07:39 01.03.2024 (güncellendi: 07:40 01.03.2024)
Yapay Zeka tarafından oluşturulan İlk Türk astronot betimlemesi
Yapay Zeka tarafından oluşturulan İlk Türk astronot betimlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Tüm dünyayı, en başta da Japonları 'İlk Türk astronotum' diyerek kandıran Serkan Anılır gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sırra kadem bastı.
Serkan Anılır adlı kişi sosyal medyanın yeni yeni hayatlara girmeye başladığı günlerde, yani yaklaşık 15-20 yıl önce ortaya çıktı. Bir anda sosyal medya ve basının gündemine bilim insanı kimliğiyle düştü. 2004 ila 2010 yılları arasında çoğu kişi onu Japonya'da yaptığı çalışmalar ve görevi nedeniyle 'Japonya’nın süper beyni', 'Türk Bilim Adamının Uzay Asansörü: ATA' ve 'Japonların Türk samurayı' unvanlarıyla tanıdı.
Anlatılanlara göre Serkan Anılır, yüksek lisansını Almanya’da yüksek teknoloji alanında tamamlamış, doçent doktor unvanına sahip, uzay fiziği üzerine Tokyo'da çalışmalar yapan, 8 üniversitede profesör unvanıyla ders veren, ilk Türk astronot, NASA’da Uzay Asansörü, Japonya’da Uzay Şemsiyesi projelerinde söz sahibi olan, Japonya Uzay Havacılık Dairesi’ndeki (JAXA) uzay-fizik bölümünde başkanlık yapan, 9 bin kişinin çalıştığı JAXA’daki tek yabancı olarak görev alan ve 2009 yılında Cadde Yayınları’ndan çıkan 'Türk’ten Samuray Olur mu?' kitabının yazarıydı.
2000'li yılların ortalarında Tokyo'da görev yapan bu 'marifetli' Türk bilim insanı incelemeye alındı. Yetkililerin karşılaştığı şeyler pek de iç açıcı cinsten değildi. Başta Serkan Anılır'ın doktora tezinin neredeyse yüzde 40'ı çalıntıydı. Hatta kendisine bu konu hakkında soru sorulduğunda şu cevabı vermişti:
"Bir doktora öğrencisi olarak yazdığım ilk tezdi. O yüzden de alıntı yaptığım yerlere numara verip kaynak belirtme olayından haberim yoktu. Basit bir hatamdan kaynaklandı. Zaten işten ayrılmak için başvurmuştum."
Yetmedi yetkililer ilk Türk astronot olduğu iddiasını da araştırdı ki bu çok güçlü bir iddiaydı. Astronot olduğuna yürekten inanan Anılır'ın NASA'da çekilmiş bir fotoğrafı bile vardı. Bu fotoğrafı incelemeye alan yetkililer aslında fotoğrafın NASA astronotu Richard J. Hieb'e ait olduğunu, Anılır'ın Hieb'in fotoğrafı üzerinde fotomontaj yaptığı tespit edildi. Ancak Serkan Anılır'ın buna da verecek bir cevabı elbette vardı. Her yerde uzaya giden ilk Türk astronot olduğunu iddia ettiği ve gösterdiği söz konusu o fotoğraf için Anılır şu cümleleri kullandı:
"Astronot fotoğrafı da Houston’da eğlence için yapılmış bir fotomontajdı, biyografimde yer vermek hataydı."
Serkan Anılır'ın kariyerine dair 'foyaları' bir bir ortaya çıkarken her birine verecek cevabı olan Anılır, kendi sosyal medya hesabından astronot, olimpiyat şampiyonu ve yazar olduğunu, Türkiye’nin ilk resmi astronot adayı olarak NASA’ya gönderildiğini ve orada 2 yıl astronotluk eğitimi aldığını, Illinois Üniversitesi ve İTÜ'den mezun olduğunu, Japon Uzay Fiziği Departmanı'nda başkan olduğunu ve Amerikan Ödül Madalyası'na layık görüldüğünü, Tokyo Üniversitesi’nin yabancı yardımcı doçentlik unvanına sahip bir bilim insanı olduğunu söyleyip duruyordu. Dahası ona inanan kişi sayısı da azımsanamayacak kadar fazlaydı.
Ancak Japon yetkililer bu işin peşini bırakmadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Serkan Anılır'ın söylediği her şeyin kurmaca ve gerçeklikten uzak olduğu görüldü. Söyledikleri uydurma olduğu gibi Japonya'da çalışmak için sunduğu tüm belgeler de sahteydi. Japon Uzay Fiziği Departmanı diye bir birim yoktu. Illinois ve İTÜ mezunu değildi. Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuydu. Tokyo Üniversitesi’nde daha önce birçok yabancı yardımcı doçent görev yapmıştı.
Serkan Anılır’ın aslında sanıldığı gibi biri olmadığı ortaya çıkınca Tokyo Üniversitesi "130 yıllık tarihimizde böyle bir şey yaşamadık" diyerek Serkan Anılır’ı işten attı ve doktorluk unvanını iptal etti. Tarihe ise 'Japonları kandıran Türk' olarak geçti. Bu olaydan sonra Serkan Anılır bir anda ortadan kayboldu kelimenin gerçek anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse şimdilerde onun nerede olduğunu bilmiyor.
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