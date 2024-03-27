https://sputniknews.com.tr/20240327/almanyadaki-turk-baskonsolosluguna-saldiri-buyukelci-ile-gorusme-yapildi--1082087249.html

Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı

Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı

Sputnik Türkiye

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T10:42+0300

2024-03-27T10:42+0300

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Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.Başkonsolos Özge Gül Kaya'dan 'günelik önlemi alınsın' talebiHannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.Ankara'dan tepkiHannover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-tunc-belcikadaki-saldirganlar-hakkinda-baslatilan-sorusturmanin-yakindan-takipcisiyiz-1082079910.html

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