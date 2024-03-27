Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Sigorta poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240327/almanyadaki-turk-baskonsolosluguna-saldiri-buyukelci-ile-gorusme-yapildi--1082087249.html
Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı
Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T10:42+0300
2024-03-27T11:11+0300
dünya
almanya
türk
saldırı
başkonsolos
başkonsolosluk
pkk
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102845/24/1028452437_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_90e64f90302affaa2e1fcb362f94a793.jpg
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.Başkonsolos Özge Gül Kaya'dan 'günelik önlemi alınsın' talebiHannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.Ankara'dan tepkiHannover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-tunc-belcikadaki-saldirganlar-hakkinda-baslatilan-sorusturmanin-yakindan-takipcisiyiz-1082079910.html
almanya
hannover
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102845/24/1028452437_367:0:4143:2832_1920x0_80_0_0_54856f181622bb695c734e7677b974cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, türk, saldırı, başkonsolos, başkonsolosluk, pkk, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hannover
almanya, türk, saldırı, başkonsolos, başkonsolosluk, pkk, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hannover

Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı

10:42 27.03.2024 (güncellendi: 11:11 27.03.2024)
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZAlmanya- Türkiye
Almanya- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
Abone ol
Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Başkonsolos Özge Gül Kaya'dan 'günelik önlemi alınsın' talebi

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Ankara'dan tepki

Hannover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
TÜRKİYE
Bakan Tunç: Belçika’daki saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz
01:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала