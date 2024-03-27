https://sputniknews.com.tr/20240327/almanyadaki-turk-baskonsolosluguna-saldiri-buyukelci-ile-gorusme-yapildi--1082087249.html
Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı
Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T10:42+0300
2024-03-27T10:42+0300
2024-03-27T11:11+0300
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Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.Başkonsolos Özge Gül Kaya'dan 'günelik önlemi alınsın' talebiHannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.Ankara'dan tepkiHannover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-tunc-belcikadaki-saldirganlar-hakkinda-baslatilan-sorusturmanin-yakindan-takipcisiyiz-1082079910.html
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almanya, türk, saldırı, başkonsolos, başkonsolosluk, pkk, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hannover
almanya, türk, saldırı, başkonsolos, başkonsolosluk, pkk, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, hannover
Almanya'daki Türk Başkonsolosluğu'na saldırı: Büyükelçi ile görüşme yapıldı
10:42 27.03.2024 (güncellendi: 11:11 27.03.2024)
Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.
Başkonsolos Özge Gül Kaya'dan 'günelik önlemi alınsın' talebi
Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.
Hannover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı.