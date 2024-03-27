https://sputniknews.com.tr/20240327/acun-ilicali-ip-tvden-kacak-yayin-seyretmenin-hirsizligin-normallestigi-bir-ortam-goruyorum-1082105028.html
Acun Ilıcalı: IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum
Acun Ilıcalı: IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, IP TV üzerinden yapılan yayınları izleyenleri eleştirdi ve "IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T17:30+0300
2024-03-27T17:30+0300
2024-03-27T17:30+0300
yaşam
acun ılıcalı
ip tv
maç
korsan
futbol
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Dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, haber kanalları gibi farklı üyelikler IP TV adı altında düşük ücretlerle 'şifresiz, sınırsız, kesintisiz' yasal olmayan yollarla sunuluyor.Acun Ilıcalı “IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği, insanların kaçak yayın seyrettiği zaman rahatsız olmadığı bir ortam görüyorum. Türk futbolu için üzülüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20240303/acun-ilicali-mesai-1030da-baslamali-1081329668.html
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acun ılıcalı, ip tv, maç, korsan, futbol
acun ılıcalı, ip tv, maç, korsan, futbol
Acun Ilıcalı: IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum
Acun Ilıcalı, IP TV üzerinden yapılan yayınları izleyenleri eleştirdi ve "IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum" dedi.
Dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, haber kanalları gibi farklı üyelikler IP TV adı altında düşük ücretlerle 'şifresiz, sınırsız, kesintisiz' yasal olmayan yollarla sunuluyor.
Acun Ilıcalı “IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği, insanların kaçak yayın seyrettiği zaman rahatsız olmadığı bir ortam görüyorum. Türk futbolu için üzülüyorum.”