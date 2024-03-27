https://sputniknews.com.tr/20240327/acun-ilicali-ip-tvden-kacak-yayin-seyretmenin-hirsizligin-normallestigi-bir-ortam-goruyorum-1082105028.html

Acun Ilıcalı: IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum

Acun Ilıcalı: IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum

Sputnik Türkiye

Acun Ilıcalı, IP TV üzerinden yapılan yayınları izleyenleri eleştirdi ve "IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği bir ortam görüyorum"... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T17:30+0300

2024-03-27T17:30+0300

2024-03-27T17:30+0300

yaşam

acun ılıcalı

ip tv

maç

korsan

futbol

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27f0f0b8a9243b218bd87a08d4be03bc.jpg

Dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, haber kanalları gibi farklı üyelikler IP TV adı altında düşük ücretlerle 'şifresiz, sınırsız, kesintisiz' yasal olmayan yollarla sunuluyor.Acun Ilıcalı “IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği, insanların kaçak yayın seyrettiği zaman rahatsız olmadığı bir ortam görüyorum. Türk futbolu için üzülüyorum.”

https://sputniknews.com.tr/20240303/acun-ilicali-mesai-1030da-baslamali-1081329668.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

acun ılıcalı, ip tv, maç, korsan, futbol