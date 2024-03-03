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Acun Ilıcalı: Mesai 10.30'da başlamalı
Acun Ilıcalı: Mesai 10.30'da başlamalı
Sputnik Türkiye
İş İnsanı Acun Ilıcalı, ADF Gençlik oturumunda gençlerin sorularını yanıtladı. Ilıcalı, mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini belirterek "12'de başlasın... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
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Hull City'nin sahibi iş İnsanı Acun Ilıcalı, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan gençlere, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin" tavsiyesinde bulundu.Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF 2024'te Acun Ilıcalı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılımıyla #ADFYouth (ADF Gençlik) oturumu düzenlendi.Çok sayıda gencin katıldığı programda Acun Ilıcalı, gençlerin sorularını yanıtladı.Burada bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Ilıcalı'nın Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede prodüksiyonlara ve ses getiren projelere imza attığını belirterek, proje ve girişimlerinin kültürel diplomasi ve spor diplomasisi açısından büyük değer taşıdığını söyledi.Ilıcalı'nın tecrübelerini gençlerle paylaşmasının önemli olduğunu kaydeden Serim, "Ben şahsen kendisini ayrıca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin fahri elçisi olarak da görüyorum bu alanlarda" dedi.'Yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti'Ilıcalı, birçok ülkede Türkiye'yi temsil edip bu ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirtti. Ilıcalı, gençlere umutlarını kaybetmemeleri, hayata pozitif tarafından bakmaları ve sağlıklı olmanın kıymetini anlamaları tavsiyesinde bulundu.Başarısını neye borçlu olduğunun sorulması üzerine Ilıcalı, kariyerinde ilerlerken kararlarında maddiyatı ön plana koymadığını, verdiği kararların hepsinde risk aldığını dile getirdi.Muhabirlikten bugünkü geldiği pozisyon sürecini anlatan Ilıcalı, gençlere "arkası dolu risk almalarını" önerdi.Almanya'da yeni bir kanal aldıklarını kaydeden Ilıcalı, bunun heyecanı içinde olduklarını söyledi.Bakan Yardımcısı Serim'in, Ilıcalı'dan, 1990'lı yıllardan bu yana yurt dışındaki Türkiye algısını değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Ilıcalı, "Ben 1995'ten beri dünyayı geziyorum. Ne kadar değişti derseniz yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti" ifadelerini kullandı.Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tüm dünyada konuşulan konuların merkezinde, en büyük savaşların ortasında arabulucu olarak yer aldığını" belirterek, Türkiye'nin gücünü "sonuna kadar hissettirdiğine" işaret etti.'Dizi dünyasındaki yapımcılarımızın geldiği nokta ve başarı inanılmaz'Kültürel diplomasi konusunda Türk dizilerinin dünyadaki önemini değerlendiren Ilıcalı, "Dizi dünyasındaki yapımcılarımızın geldiği nokta ve başarı inanılmaz" dedi.Ilıcalı, Türk ekonomisinin güçlü olmasının dizi sektörünü beslediğini, dizi yapımcılarının da kaliteli diziler yaparak dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.'Amerika'ya girerken Fatmagülün Suçu Ne diyor bana polis'Türk dizilerinin dünyada birçok ülkede oldukça bilinir hale geldiğine dikkati çeken Ilıcalı, "Abartısız söylüyorum, Amerika'ya girerken 'Fatmagül'ün Suçu Ne' diyor bana polis" dedi.Ilıcalı, spor diplomasisinin ülkeler arasındaki gerilimi yumuşatan ve ülkeleri birbirine yakınlaştıran bir etkisi olduğunu belirterek, "Sporun insanlar üzerindeki o ağır etkisini, dünyadaki o gergin diplomasiyi nasıl yumuşattığını ya da ülkeleri birbirine adım adım nasıl yaklaştırdığını görüyoruz" dedi.'Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin'Hayatta acı ve mutluluğu paylaşan insanların olmasının önemli olduğunu belirten Ilıcalı, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin" ifadelerini kullandı.'Gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim'Ilıcalı, televizyon endüstrisinde gelecekte görmek istediği trendlerin ne olduğuna ilişkin soruya da "Ben gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim. Gündüz yayınlarında işin içinde eğlence olan daha pozitif yayınlar olsun isterim" değerlendirmesini yaptı.'İnsanların uykusunu almış şekilde işe gitmesini istiyorum'Sabah erken uyanmaya karşı olduğu ifadelerinin sorulması üzerine Ilıcalı, "İnsanların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde kalkıp uykusunu almış bir şekilde işe gitmesini istiyorum" dedi.Ilıcalı, mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini belirterek, "Ben de 12'de başlasın demiyorum. Zaten 8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin. Hani ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım. Ama sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir şey kaçırmayız yani. Bu iki saatle bir şey kaçmaz" diye konuştu.Oturumun ardından Bakan Yardımcısı Serim ve Acun Ilıcalı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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recep tayyip erdoğan, acun ilıcalı, saat, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati
recep tayyip erdoğan, acun ilıcalı, saat, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati

Acun Ilıcalı: Mesai 10.30'da başlamalı

23:02 03.03.2024 (güncellendi: 23:10 03.03.2024)
© AA / Mustafa Çiftçi İş insanı Acun Ilıcalı
 İş insanı Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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İş İnsanı Acun Ilıcalı, ADF Gençlik oturumunda gençlerin sorularını yanıtladı. Ilıcalı, mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini belirterek "12'de başlasın demiyorum. Zaten 8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin. Hani ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım. Ama sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok" dedi.
Hull City'nin sahibi iş İnsanı Acun Ilıcalı, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan gençlere, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin" tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF 2024'te Acun Ilıcalı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılımıyla #ADFYouth (ADF Gençlik) oturumu düzenlendi.
Çok sayıda gencin katıldığı programda Acun Ilıcalı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Burada bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Ilıcalı'nın Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede prodüksiyonlara ve ses getiren projelere imza attığını belirterek, proje ve girişimlerinin kültürel diplomasi ve spor diplomasisi açısından büyük değer taşıdığını söyledi.
Ilıcalı'nın tecrübelerini gençlerle paylaşmasının önemli olduğunu kaydeden Serim, "Ben şahsen kendisini ayrıca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin fahri elçisi olarak da görüyorum bu alanlarda" dedi.

'Yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti'

Ilıcalı, birçok ülkede Türkiye'yi temsil edip bu ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirtti. Ilıcalı, gençlere umutlarını kaybetmemeleri, hayata pozitif tarafından bakmaları ve sağlıklı olmanın kıymetini anlamaları tavsiyesinde bulundu.
Başarısını neye borçlu olduğunun sorulması üzerine Ilıcalı, kariyerinde ilerlerken kararlarında maddiyatı ön plana koymadığını, verdiği kararların hepsinde risk aldığını dile getirdi.
Muhabirlikten bugünkü geldiği pozisyon sürecini anlatan Ilıcalı, gençlere "arkası dolu risk almalarını" önerdi.
Almanya'da yeni bir kanal aldıklarını kaydeden Ilıcalı, bunun heyecanı içinde olduklarını söyledi.
Bakan Yardımcısı Serim'in, Ilıcalı'dan, 1990'lı yıllardan bu yana yurt dışındaki Türkiye algısını değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Ilıcalı, "Ben 1995'ten beri dünyayı geziyorum. Ne kadar değişti derseniz yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tüm dünyada konuşulan konuların merkezinde, en büyük savaşların ortasında arabulucu olarak yer aldığını" belirterek, Türkiye'nin gücünü "sonuna kadar hissettirdiğine" işaret etti.

'Dizi dünyasındaki yapımcılarımızın geldiği nokta ve başarı inanılmaz'

Kültürel diplomasi konusunda Türk dizilerinin dünyadaki önemini değerlendiren Ilıcalı, "Dizi dünyasındaki yapımcılarımızın geldiği nokta ve başarı inanılmaz" dedi.
Ilıcalı, Türk ekonomisinin güçlü olmasının dizi sektörünü beslediğini, dizi yapımcılarının da kaliteli diziler yaparak dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

'Amerika'ya girerken Fatmagülün Suçu Ne diyor bana polis'

Türk dizilerinin dünyada birçok ülkede oldukça bilinir hale geldiğine dikkati çeken Ilıcalı, "Abartısız söylüyorum, Amerika'ya girerken 'Fatmagül'ün Suçu Ne' diyor bana polis" dedi.
Ilıcalı, spor diplomasisinin ülkeler arasındaki gerilimi yumuşatan ve ülkeleri birbirine yakınlaştıran bir etkisi olduğunu belirterek, "Sporun insanlar üzerindeki o ağır etkisini, dünyadaki o gergin diplomasiyi nasıl yumuşattığını ya da ülkeleri birbirine adım adım nasıl yaklaştırdığını görüyoruz" dedi.

'Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin'

Hayatta acı ve mutluluğu paylaşan insanların olmasının önemli olduğunu belirten Ilıcalı, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin" ifadelerini kullandı.

'Gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim'

Ilıcalı, televizyon endüstrisinde gelecekte görmek istediği trendlerin ne olduğuna ilişkin soruya da "Ben gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim. Gündüz yayınlarında işin içinde eğlence olan daha pozitif yayınlar olsun isterim" değerlendirmesini yaptı.

'İnsanların uykusunu almış şekilde işe gitmesini istiyorum'

Sabah erken uyanmaya karşı olduğu ifadelerinin sorulması üzerine Ilıcalı, "İnsanların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde kalkıp uykusunu almış bir şekilde işe gitmesini istiyorum" dedi.
Ilıcalı, mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini belirterek, "Ben de 12'de başlasın demiyorum. Zaten 8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin. Hani ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım. Ama sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir şey kaçırmayız yani. Bu iki saatle bir şey kaçmaz" diye konuştu.
Oturumun ardından Bakan Yardımcısı Serim ve Acun Ilıcalı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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