https://sputniknews.com.tr/20240327/abdde-1-milyar-dolari-gecen-mega-millions-piyangosu-sahibini-buldu-1082095151.html
ABD'de 1 milyar doları geçen ‘Mega Millions’ piyangosu sahibini buldu
ABD'de 1 milyar doları geçen ‘Mega Millions’ piyangosu sahibini buldu
Sputnik Türkiye
ABD'de 4 aydır devreden ve yaklaşık 1.13 milyar dolara ulaşan ‘Mega Millions’ piyangosunu, New Jersey eyaletinden bir kişi kazandı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:47+0300
2024-03-27T13:47+0300
2024-03-27T13:47+0300
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CNN'in haberine göre, yetkililer, ABD tarihinin beşinci büyük ikramiyesinin verildiği ‘Mega Millions’ piyangosunun sahibini bulduğunu açıkladı.Yaklaşık 4 aydır devreden, New Jersey'den bir talihlinin kazandığı çekilişin şanslı sayıları 7, 11, 22, 29, 38 ve 4 oldu.Ülkenin farklı bölgelerinden 13 bilet sahibi, çekilen ilk 5 topun sayılarını tutturarak en az 1 milyon dolarlık ödül kazandı. New York'ta da bir kişiye 2 milyon dolar çıktı.Büyük ikramiyenin kazananı, piyangonun kurallarına göre ödülün yıllık ödenmesini kabul ederse 1.13 milyar doların tamamına 30 yıl boyunca taksit taksit alacak.Toplu halde ödeme tercih etmesi durumunda ise 537.5 milyon dolara sahip olacak.Her iki ödül seçeneğinde ise miktarın önemli bir kısmı federal ve federe devlet hazinelerine gidecek.ABD'nin 45 eyaletiyle birlikte başkent Washington ve Virgin Adaları'nda da oynanan ‘Mega Millions’ oyununu en son 8 Aralık 2023'te bir kişi kazanmıştı.Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2.04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1.586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/hastanede-yatarken-farkinda-olmadan-milyoner-oldu-1080265773.html
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abd, piyango, mega millions, mega millions lottery, new jersey, milyarder, dolar milyarderi
abd, piyango, mega millions, mega millions lottery, new jersey, milyarder, dolar milyarderi
ABD'de 1 milyar doları geçen ‘Mega Millions’ piyangosu sahibini buldu
ABD'de 4 aydır devreden ve yaklaşık 1.13 milyar dolara ulaşan ‘Mega Millions’ piyangosunu, New Jersey eyaletinden bir kişi kazandı.
CNN'in haberine göre, yetkililer, ABD tarihinin beşinci büyük ikramiyesinin verildiği ‘Mega Millions’ piyangosunun sahibini bulduğunu açıkladı.
Yaklaşık 4 aydır devreden, New Jersey'den bir talihlinin kazandığı çekilişin şanslı sayıları 7, 11, 22, 29, 38 ve 4 oldu.
Ülkenin farklı bölgelerinden 13 bilet sahibi, çekilen ilk 5 topun sayılarını tutturarak en az 1 milyon dolarlık ödül kazandı. New York'ta da bir kişiye 2 milyon dolar çıktı.
Büyük ikramiyenin kazananı, piyangonun kurallarına göre ödülün yıllık ödenmesini kabul ederse 1.13 milyar doların tamamına 30 yıl boyunca taksit taksit alacak.
Toplu halde ödeme tercih etmesi durumunda ise 537.5 milyon dolara sahip olacak.
Her iki ödül seçeneğinde ise miktarın önemli bir kısmı federal ve federe devlet hazinelerine gidecek.
ABD'nin 45 eyaletiyle birlikte başkent Washington ve Virgin Adaları'nda da oynanan ‘Mega Millions’ oyununu en son 8 Aralık 2023'te bir kişi kazanmıştı.
Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2.04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1.586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.