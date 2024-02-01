https://sputniknews.com.tr/20240201/hastanede-yatarken-farkinda-olmadan-milyoner-oldu-1080265773.html

Hastanede yatarken farkında olmadan milyoner oldu

Hastanede yatarken farkında olmadan milyoner oldu

Ağustos ayında kronik anemi hastalığına yakalandıktan sonra aylarca milyoner olduğunu bilmeden yaşayan kadın, şans oyunundan kazandığı parayı dolandırıcıların... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:06+0300

2024-02-01T13:06+0300

2024-02-01T13:06+0300

yaşam

hastane

milyoner

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İngiltere'nin Leicestershire şehrinde yaşayan Deborah Burgess, kendisine gönderilen bir e-postayı kaçırdıktan sonra milyoner olduğunun farkına varamadı. Çünkü e-postası, daha önce oynadığı lotoyu kazandığını söyleyen Milli Piyango'dan gelmişti. Ağustos ayında hastaneye yatırılan kadın, nihayet Ekim ayında Milli Piyango biletlerini kontrol ettiğinde kazandığını fark edebildi.Talihli kadın başlangıçta Milli Piyango'dan gelen mesajın bir aldatmaca olabileceğini düşündü, ta ki kazancı onaylanana ve parası ödenene kadar. Onu milyoner yapan numaralar ise doğum günleri, doğum yılları ve rastgele bir sayı kombinasyonuyla oluşturulmuştu.56 yaşındaki Burgess, loto çekilişinde 1 milyon sterlin kazandığını anlama sürecini şu şekilde aktardı:Her şeyin yasal olduğunu teyit etmek isteyen kadın, İngiltere'deki Milli Piyango Dairesi'nden önce polisi aramaya başvurdu ve kazancın gerçek olduğunu doğruladı.Milyoner olunca yeni aldığı aracını arkadaşına 1 sterline sattıPiyango kendisine vurmadan önce yeni bir araba aldığını söyleyen kadın, "Yepyeni değil ama güzel bir Hyundai. Arabamı satmayacaktım ama arkadaşım benden satın almak istedi. Uygun bir fiyat ödemek istedi ama kazandığım için arabayı ona sadece bir sterline sattım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/milyoner-varis-servetini-dagitacak-yaklasik-700-milyon-tl-icin-50-kisi-ariyor-1080224014.html

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hastane, milyoner