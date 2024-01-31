https://sputniknews.com.tr/20240131/milyoner-varis-servetini-dagitacak-yaklasik-700-milyon-tl-icin-50-kisi-ariyor-1080224014.html

Milyoner varis servetini dağıtacak: Yaklaşık 700 milyon TL için 50 kişi arıyor

Milyoner varis servetini dağıtacak: Yaklaşık 700 milyon TL için 50 kişi arıyor

Almanya merkezli bir kimya şirketinin varisi, büyükannesinden kalan 25 milyon avro (yaklaşık 700 milyon TL) mirası adil ve faydalı bir biçimde dağıtacak 50... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T12:28+0300

2024-01-31T12:28+0300

2024-01-31T12:28+0300

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Viyana'da yaşayan ve Almanya merkezli BASF adlı kimya şirketinin kurucusu Friedrich Engelhorn'un büyük torunu, Avusturyalı milyoner Marlene Engelhorn Marlene Engelhorn, büyükannesinden kendisine kalan mirasın 25 milyon euroluk kısmını nasıl bağışlayabileceğine karar vermeleri için, sıradan kişilerden oluşan bir ekip kuruyor.Büyükannesi Traudl Engelhorn-Vechiatto'dan miras kalan 25 milyon avroyu dağıtacak olan 50 kişiyi ise kendisi seçecek. "Bana çok büyük bir servet, yani güç miras kaldı ve bunun için hiçbir şey yapmam gerekmedi" diyen Engelhorn ekliyor:Konsey bugünlerde, servetten pay almaya layık olduğunu kanıtlayacak kişileri arıyor. Bu hafta başında, Konsey'e başvuranlar arasından 10 bin kişi rastgele seçildi ve aralarından 50 kişi de elemeyle seçildi.Finale kalan 50 kişiden, mirasın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin görüşlerini açıklayan bir yazı istendi. Mirası dağıtmak için seçilen bu kişiler, katıldıkları her hafta sonu için bin 200 Avro (yaklaşık 40 bin TL) alacak. İhtiyaç duyanlara çocuk bakımı ve tercümanlık hizmetleri de sağlanacak.

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milyoner, varis, servet, miras, dünya, para, zengin